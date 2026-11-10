Los fieles esperan la llegada del Papa Leon XIV a la capital provincial.

El papa León XIV arribó este martes a las 9.05 a la ciudad de Córdoba, donde desde las 10:15 oficia una multitudinaria misa, en el marco de la visita que cumple a la Argentina desde el domingo último.

El gobernador Martín Llaryora recibió al Sumo Pontífice en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, acompañado por el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini y el arzobispo de la capital provincial, cardenal Ángel Sixto Rossi, además de estudiantes y organizaciones de personas con discapacidades.

Los fieles esperan la llegada del Papa Leon XIV a la capital provincial. NA

La recepción oficial contó además con la participación de estudiantes de nivel primario y secundario de escuelas de alta montaña y de la capital provincial, junto con delegaciones de organizaciones vinculadas con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Los fieles esperan la llegada del Papa Leon XIV a la capital provincial. NA

La bienvenida tendrá un acompañamiento musical a cargo del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli, que interpretará un repertorio de música sacra.

Los fieles esperan la llegada del Papa Leon XIV a la capital provincial. NA

En el predio de de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) lo esperaban un millón de personas, muchas de las cuales pasaron la noche en el lugar aguardando por la llegada del líder de la Iglesia Católica.