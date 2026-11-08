Por disposición del Código Civil y Comercial, los inquilinos pueden hacer arreglos urgentes.

Los inquilinos cuentan con una herramienta legal para resolver problemas urgentes en la vivienda cuando el propietario no responde a sus reclamos.

El artículo 1201 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que el dueño debe conservar el inmueble en condiciones aptas para el uso convenido y hacerse cargo de las reparaciones necesarias que no sean responsabilidad del locatario.

Sin embargo, si se presenta un desperfecto urgente y el propietario no atiende el reclamo, el inquilino puede realizar el arreglo por su cuenta y reclamar el reintegro del dinero.

Para acceder a este mecanismo, deben transcurrir al menos 24 horas desde que el dueño recibe la notificación del problema.

Qué dice el artículo 1201 del Código Civil y Comercial sobre los arreglos urgentes

El artículo 1201 del Código Civil y Comercial establece que el propietario debe mantener la vivienda en condiciones adecuadas para el uso acordado durante todo el contrato de alquiler.

Esta obligación incluye realizar las reparaciones necesarias cuando el deterioro no sea responsabilidad del inquilino.

La normativa también contempla qué sucede cuando el dueño no responde ante un desperfecto urgente.

En esos casos, el locatario puede resolver el problema por su cuenta, siempre que hayan transcurrido al menos 24 horas desde la recepción de la notificación enviada al propietario.

Qué dice el artículo 1201 del Código Civil y Comercial sobre los arreglos urgentes. Gemini IA.

Cómo debe proceder el inquilino si el propietario no responde

Para realizar una reparación urgente por cuenta del dueño, el inquilino debe comunicarle previamente el desperfecto y dejar constancia de que recibió el reclamo.

Si pasan 24 horas sin una respuesta o solución, puede avanzar con el arreglo y reclamar el reintegro de los gastos correspondientes.

En cambio, cuando se trata de una reparación no urgente, el plazo previsto por el artículo 1201 es de al menos 10 días corridos desde la recepción de la intimación para que el propietario realice el trabajo.

Si no cumple, el inquilino también puede efectuarlo por su cuenta.