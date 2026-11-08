Argentina espera al Papa, entre la fe y la política: la agenda completa y el cambio de último momento

En esta noticia ¿Ruptura en puerta en LLA?

“Magnifica humanitas”, la encíclica del Papa tiene como bajada en la tapa la siguiente frase: “Sobre la custodia de la persona humana en tiempos de la inteligencia artificial”. Al momento en que León XIV llega a la Argentina, el texto está en el top 10 de los libros más vendidos de la semana que releva la Cúspide, un hecho que no tiene muchos precedentes para un trabajo de este tipo.

Se trata de un dato que refleja el interés en el pensamiento del jefe de la Iglesia Católica, que llegará al país con varios mensajes que contrastan casi en tiempo real con políticas del Gobierno y posiciones públicas del presidente Javier Milei.

Por un lado, la encíclica del Papa subraya la necesidad de encontrar formas de controlar los desarrollos tecnológicos ligados a la IA, en especial dado que están concentrados en un puñado de empresarios ultra-ricos.

“Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público , y crece el riesgo de un desarrollo distorsionado que provoca nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades”, escribe León XIV en el punto 95.

Y en el 96 agrega que “frente a esta concentración de poder en el mundo digital”, hay que apelar a “los grandes principios de la Doctrina social” que -dice- “se convierten en criterios para juzgar y discernir el nuevo escenario: la dignidad inalienable de la persona, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social”.

Súper RIGI Milei y Caputo IA

Con ese marco, el Papa llega al país apenas 24 horas después de la última exaltación de Milei respecto de Elon Musk, uno de los mayores empresarios del mundo de la tecnología, esos que “concentran” el impulso de la IA, como dice el mensaje.

A propósito del anuncio del desembarco de su marca de autos Tesla con un local en el shopping Unicenter, el jefe de Estado lo comparó con “Edison o Da Vinci” y lo citó como un modelo de emprendedor dado que piensa soluciones para la humanidad.

La representación de la Iglesia en nuestro país configuró una visita basada, sin embargo, en otro párrafo de la encíclica, como se adelantó en esta columna en agosto pasado. Se trata del apartado 16, que habla, mediante citas bíblicas, de que “las piedras desechadas —los pobres, los enfermos, los migrantes, los pequeños— se convertirán en piedras angulares”. Y completa con el mensaje de que entonces “sobre la tierra surgirá un hogar común sólido y hospitalario, donde el amor y la verdad finalmente se encontrarán, y la justicia y la paz se besarán”.

Se trata de un marco teórico desde donde parten ideas como las que el Sumo Pontífice ya transmitió en Uruguay. Allí, en su primera intervención al llegar a Montevideo recordó que cuando le detectaron recientemente una lesión en el pulmón él pudo ser atendido con todos los cuidados y resaltó entonces que toda persona debería poder acceder a una atención sanitaria más allá de su situación económica.

“Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”, señaló ante los uruguayos. En la Argentina, durante la última semana la agenda del acceso a los medicamentos irrumpió con el pedido de 80 intendentes de distintos partidos políticos por el recorte del Plan Remediar , que quedó al borde de la desaparición y afectará la cobertura médica de los sectores más vulnerables .

Atención jubilados: PAMI renovó su listado de hospitales en donde atenderse gratis en junio de 2026. PAMI.

Además, esta semana volvieron a reclamar los residentes que trabajan en los hospitales públicos, y a lo largo de todo el año hubo protestas en el PAMI ante la caída de clínicas por falta de pago de la obra social de los jubilados y también huelga de médicos de cabecera por la merma en sus ingresos, todo lo cual afectó la atención de las personas mayores. Cualquier palabra de León sobre la atención sanitaria para todos será inequívocamente un mensaje crítico para una administración que hasta eliminó el Instituto de Lucha contra el Cáncer.

Pero tal vez el mayor contraste con las políticas oficiales del mensaje papal en la visita a Argentina esté en el área de discapacidad. Que el lunes por la mañana, la primera actividad de Leon XIV sea la visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, un lugar que atiende a personas con discapacidad con apoyo de la Iglesia, es considerado una “bomba” en términos de señalamientos de a quiénes debe cuidarse, frente a un gobierno que hasta vetó y cuestionó legalmente leyes que intentaron compensar el ajuste en los prestaciones para este universo.

De hecho, hubo zozobra en la Casa Rosada hasta última hora porque, ya en las vísperas de la llegada del Papa, un ala del Gobierno intentó insistir con el pedido a las espadas legislativas de que frenen el proyecto que se consensuó hace diez días que básicamente toma los pedidos de actualización de las prestaciones que hacía la oposición pero les quita la palabra “emergencia” . Es una resolución política que especialmente en el Ministerio de Economía no comparten.

¿Ruptura en puerta en LLA?

De hecho, aún sobrevive en el proyecto de Presupuesto 2027 el artículo que elimina el nomenclador y profundiza el ajuste en el sector, una batalla que podría recrudecer en el marco del enfrentamiento en el oficialismo con Patricia Bullrich, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza que no para de diferenciarse y coquetea con disputar el poder el año que viene. Esta semana en el mercado financiero hubo quienes incluso atribuyeron la disparada del riesgo país arriba de los 900 puntos porque prevén una ruptura para cuando se vaya el Papa y el mensaje de unión y diálogo dé pie a la convivencia imposible de siempre.

Desde el punto de vista del mensaje económico, de todas maneras, habrá que ver el line up del “encuentro con el mundo del trabajo” que encabezará León XIV en la Universidad Católica Argentina. Frente a un gobierno que viene llamando “cazadores en el zoológico” a los industriales y que casi festeja el cierre de empresas como Fate, será una señal fuerte observar a quiénes “bendice” el jefe de la iglesia católica, que también invitará a sindicalistas y representantes de movimientos sociales, en una reivindicación de organizaciones que la Casa Rosada suele llamar “gerentes de la pobreza” .

PAYSANDÚ (URUGUAY), 07/11/2026.- El papa León XIV llega al Parque París-Londres para oficiar una misa este sábado en el departamento de Paysandú (Uruguay). EFE/ Federico Gutiérrez Fuente: EFE Federico Gutiérrez