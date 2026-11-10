Entre todos los nombres que podía elegir para hablarle al mundo empresarial, el papa León XIV se quedó con uno argentino. Lo hizo este lunes 9 de noviembre de 2026, durante su paso por la Universidad Católica Argentina (UCA), y dijo que la vida de Enrique Shaw “interpela con fuerza”.

El Pontífice presentó a Shaw como un empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio, expresada en la Doctrina Social de la Iglesia. Lo llamó “venerable” y anticipó que será beatificado.

Según planteó León XIV, Shaw partía de una mirada cristiana del hombre y de ahí entendió el trabajo y el rol de las compañías. Para él, la industria no era solo un engranaje productivo ni un medio para acumular capital, sino “una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas”.

Un pensamiento que se estudió en la UCA

El Papa también marcó el vínculo del empresario con la universidad que lo recibió: Shaw colaboró en su fundación y buena parte de su pensamiento sobre la responsabilidad empresarial y la dignidad del trabajo se estudió allí.

León XIV leyó una frase del propio Shaw que resume su idea: hacía falta formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida, con la misión de “santificar la profesión”. Además, lo definió como “un hombre providencial para nuestros tiempos”.

¿Quién fue Enrique Shaw?

Shaw no fue sacerdote ni integró una congregación. Fue empresario, marino, esposo y padre de nueve hijos. Nació en 1921 en el Hotel Ritz de París y murió en 1962, a los 41 años.

Para su época, tenía una forma poco habitual de pensar la empresa: no debía limitarse a generar ganancias, tenía que ser un espacio integrado por personas. Por eso defendía relaciones laborales basadas en la justicia, el respeto y el diálogo, incluso en momentos de tensión social.

Enrique Shaw Archivo

Esa visión tuvo consecuencias concretas. Shaw promovió en la Argentina el salario familiar, una idea novedosa para entonces, que tenía en cuenta no solo la tarea que cumplía el trabajador, sino también las necesidades de su hogar. Su razonamiento era que la remuneración tenía que alcanzar para vivir con dignidad.

ACDE y la detención de 1955

Shaw creó y presidió por primera vez la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Desde ahí buscó llevar los principios de la Doctrina Social de la Iglesia al ámbito económico argentino, con la idea de que la actividad empresarial y la fe no eran dimensiones separadas, sino complementarias.

Enrique Shaw Archivo

Su compromiso religioso también le costó un mal momento. En 1955, después de la quema de iglesias y en medio del conflicto entre el Estado y la Iglesia católica, fue detenido por su compromiso religioso y por manifestar públicamente su fe.

El consejo desde Chicago

Su permanencia en el mundo corporativo fue una decisión espiritual. En algún momento pensó en dejar la empresa para trabajar directamente con obreros, pero un sacerdote de la diócesis de Chicago le recomendó quedarse: tenía que cambiar las estructuras empresariales desde adentro. El dato adquiere hoy un valor simbólico, porque Chicago es justamente la diócesis de origen del actual papa.

El papa León XIV saluda a su salida del Palacio San Martín este lunes, en Buenos Aires (Argentina). León XIV defendió en un discurso ante líderes de otras confesiones que las religiones custodian la dignidad humana y dan esperanza, en la segunda jornada de su visita a Argentina. Fuente: EFE Nehuen Rovediello

Shaw tuvo un cáncer grave y necesitó transfusiones de urgencia. Los trabajadores de su empresa se ofrecieron a donar sangre para ayudarlo, y de ese episodio quedó una frase que se difundió con los años: “Ahora soy feliz, ya que por mis venas corre sangre obrera”.

El camino hacia la beatificación

En abril de 2021, el papa Francisco lo declaró venerable. El proceso avanzó en 2025, cuando un milagro atribuido a su intercesión recibió el aval de la instancia médica y de la Comisión Teológica. Después, la Comisión de Teólogos aprobó de forma unánime la oración de intercesión dirigida al “candidato” y los efectos vinculados al milagro, y la comisión de obispos y cardenales del Dicasterio para las Causas de los Santos dio su parecer favorable.

Con la beatificación, la Iglesia sumará a un empresario argentino como referencia en materia de trabajo, empresa y compromiso social.