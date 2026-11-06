El papa León XIV en su partida del aeropuerto de Roma-Fiumicino rumbo a su gira por Sudamérica.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, en la segunda parada de una gira latinoamericana que también incluye a Uruguay y Perú.

Tras una primera visita a Uruguay desde este viernes, el pontífice llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre para comenzar una gira que se extenderá hasta el miércoles 11, con actividades en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires (Claypole y Luján).

Durante estos cuatro días la agenda incluirá misas, encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes y referentes religiosos.

Debido a esto, desde hace meses el Gobierno nacional coordina con las distintas jurisdicciones la organización para recibir a León XIV, con fuertes operativos de seguridad y cambios en la vía pública y el transporte para facilitar la participación de los fieles.

Según informó el Ministerio de Seguridad en una conferencia de prensa, el Gobierno espera “ un aforo global de 7 millones de personas ”.

Debido a la magnitud de la visita, el Gobierno decretó tres feriados: uno nacional, el lunes 9 de noviembre, y dos en distritos puntuales. Así, los porteños tendrán libre el martes 10, mientras que los bonaerenses gozarán del miércoles 11.

El Papa León XIV dialogó con los periodistas de su vuelo antes de aterrizar en Sudamérica. Fuente: EPA/VATICAN MEDIA VATICAN MEDIA HANDOUT

La agenda completa del papa León XIV en la Argentina

El cronograma oficial fue difundido hace ya varios meses por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina. Cuatro de las actividades son abiertas y gratuitas, sin necesidad de inscripción previa: la misa del lunes en el Monumento de los Españoles, la misa del martes en Córdoba, la vigilia con jóvenes y la misa del miércoles en Luján. Día por día, la agenda del Papa en el país:

Domingo 8 de noviembre: llegada y reunión con Milei

León XIV llegará a Buenos Aires desde Montevideo el domingo 8 por la tarde y tendrá como base la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires. Su agenda:

16:30: Llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

17:00: Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

17:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: Visita al presidente Javier Milei.

18:30: Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Según informó la Casa Rosada, Milei convocó para el encuentro en el Palacio Libertad a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a los gobernadores y a legisladores de todos los bloques.

Lunes 9 de noviembre: Cottolengo, misa y encuentros

El lunes, feriado nacional, la jornada comenzará en Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown. En particular, León visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, que alberga a más de 400 personas con discapacidad.

09:15: Visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

11:30: Santa misa en el Monumento de los Españoles.

16:10: Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

17:30: Encuentro con líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18:45: Celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19:45: Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

El papa León XIV en su salida del Aeropuerto de Roma-Fiumicino rumbo a su gira por Sudamérica. Vatican News

La misa en CABA se realizará el Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en Palermo. Los accesos peatonales al predio se habilitarán desde las 00:00 y el Papa llegará en papamóvil a las 10:00.

Martes 10 de noviembre: Córdoba y vigilia con jóvenes

El martes, el Pontífice viajará a Córdoba por la mañana y regresará a Buenos Aires para la vigilia con los jóvenes, que se realizará nuevamente en el Monumento de los Españoles.

07:30: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires hacia Córdoba.

09:00: Llegada al aeropuerto de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

10:00: Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15:15: Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16:55: Salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: Llegada a Aeroparque.

20:15: Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: cárcel, Luján y despedida

La última jornada incluirá una visita a un complejo penitenciario, la misa en Luján y la partida hacia Lima. Según el programa difundido, Milei también participará de la despedida oficial.