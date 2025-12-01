Trenes Argentinos implementará un nuevo cronograma en la línea Sarmiento desde el 1 de diciembre, con el objetivo de aumentar la frecuencia y reducir los tiempos de viaje, tras las demoras generadas por el descalce ocurrido en la estación Liniers el pasado 11 de noviembre.

La empresa estatal informó que el nuevo esquema permitirá más trenes disponibles y mejor puntualidad, mientras continúan las tareas de reparación en la infraestructura afectada.

¿Cómo será el nuevo cronograma del Tren Sarmiento?

El nuevo diagrama contempla 208 servicios diarios en días hábiles y 19 formaciones en funcionamiento, lo que se traduce en un promedio de un tren cada 10 minutos.

Además, el tiempo de viaje entre Once y Moreno quedará en 80 minutos, mientras se completan las obras en la zona del incidente.

Los primeros servicios partirán desde Moreno las 2:58, desde Mercedes a las 5:25 y desde Merlo a las 3:01. Para consultar el detalle completo, los usuarios pueden ingresar a la web oficial de Trenes Argentinos o descargar la aplicación .

El personal especializado continúa trabajando en la normalización del tendido de vías, la reposición del tercer riel, la adecuación eléctrica y la recuperación del sistema de señalización.

Además, sigue cerrado el paso a nivel vehicular de la Av. Carrasco, entre las estaciones Floresta y Villa Luro, por tareas de renovación integral.

¿Cuánto cuesta viajar en tren en diciembre?

Desde el 1 de diciembre, las tarifas vigentes son:

Sección 1:

SUBE registrada : $ 280

Tarifa Social : $ 126

SUBE sin registrar : $ 560

En efectivo: $ 900

Una importante línea de trenes de Buenos Aires cambia para siempre: tendrá más servicios y menor tiempo de viaje. Foto: Trenes Argentinos

Sección 2:

SUBE registrada : $ 360

Tarifa Social : $ 162

SUBE sin registrar : $ 720

En efectivo: $ 900

Sección 3: