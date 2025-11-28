Comprarán trenes de última generación y renovarán todas las líneas del AMBA: la inversión millonaria Fuente: Trenes Argentinos

Los trenes cumplen un rol fundamental en el desarrollo de las grandes ciudades y en Argentina este medio de transporte es de los más utilizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Día a día, miles de personas utilizan las diferentes líneas para trasladarse de un lugar a otro y recientemente el Gobierno confirmó la compra de nuevas formaciones.

Argentina tendrá nuevos trenes para el AMBA

Recientemente, el Gobierno confirmó la futura adquisición de 43 trenes para modernizar el sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires, una red que transporta a 1,3 millones de personas por día y que no incorporaba nuevas formaciones para sus servicios de pasajeros desde 2015.

Comprarán trenes de última generación y renovarán todas las líneas del AMBA: la inversión millonaria Fuente: Trenes Argentinos

La compra incluye, además, 150 coches e insumos, consumibles y componentes necesarios para los primeros tres años de mantenimiento, junto con la documentación técnica y la puesta en marcha.

Por su parte, las nuevas formaciones de trenes que circularán en el Área Metropolitana de Buenos Aires contaron con una inversión estimada en u$s 300 millones y apunta a mejorar la operación diaria de todas las líneas.

La renovación permitirá fortalecer la planificación técnica, asegurar la disponibilidad del material rodante y reducir costos asociados al mantenimiento correctivo. También busca garantizar estándares estables de calidad en un sistema altamente demandado.

Confirmaron la compra de 150 nuevos coches para las líneas de trenes

El objetivo principal con la adquisición de 43 nuevos trenes y un total de 150 coches es modernizar la flota ferroviaria del AMBA, mejorando la seguridad, confiabilidad y eficiencia del transporte público.

Comprarán trenes de última generación y renovarán todas las líneas del AMBA: la inversión millonaria Fuente: Trenes Argentinos

Las nuevas unidades serán destinadas a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur, cuyas trazas son de vital importancia para la conectividad diaria de millones de usuarios.

De tal modo, la incorporación permitirá reemplazar formaciones que, en muchos casos, superan los 50 años de antigüedad, una realidad que evidencia la necesidad de actualización tecnológica en materia ferroviaria.

Cuáles son los nuevos trenes y cuándo llegarán

Esta compra se complementa con la adquisición de tres locomotoras diésel-eléctricas para la línea San Martín, una inversión de u$s 7 millones que se encuentra en la etapa final de fabricación y cuya llegada está prevista para enero de 2026.

En tanto, con las nuevas adquisiciones para la red ferroviaria del AMBA en todas las líneas se espera fortalecer y modernizar el sistema de trenes vigente. Por su parte, aún no se confirmó en qué fecha estarán operativos, pero podría darse durante el próximo año.