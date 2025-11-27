En esta noticia <b>Próximas interrupciones confirmadas</b>

Los trabajos de modernización en la Línea Mitre continuarán generando afectaciones en el servicio en las próximas semanas. Tras las obras realizadas durante el último fin de semana largo en los tres ramales, Trenes Argentinos anunció que avanzará con tareas de renovación del tendido de vías y del sistema de señalización en el ingreso a la cabecera de Retiro.

En los últimos días se ejecutaron recambios de vía en las zonas de Núñez y Carupá. A esto se suma la intervención sobre el ramal Tigre, donde ya se acondicionaron más de 19 kilómetros desde el inicio de la obra. Según la empresa estatal, el estado actual de las vías obliga a reducir la velocidad en más de 40 sectores del recorrido, lo que hace necesario mantener restricciones operativas mientras avanzan los trabajos.

La compañía explicó que los cortes responden a tareas urgentes de reemplazo de rieles y durmientes con más de 40 años de antigüedad , junto con la renovación de un sistema de señales deteriorado que requiere intervención inmediata.

• 29 y 30 de noviembre

El ramal diésel Victoria–Capilla del Señor circulará limitado entre Victoria y Matheu. Durante ambas jornadas se realizarán trabajos de acondicionamiento de vías en proximidades de la estación Los Cardales, entre los kilómetros 63,9 y 64,7.

• Del 6 al 8 de diciembre (fin de semana largo)

Continuarán las obras de renovación en el ramal Tigre, por lo que el servicio quedará interrumpido durante los tres días. Además, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre operarán limitados entre Belgrano R y sus cabeceras bonaerenses, sin llegar a Retiro, debido a los trabajos de actualización del sistema de señales en el acceso a la terminal.

Ante estas afectaciones, se recomienda prever alternativas de traslado, especialmente para quienes viajan hacia la Ciudad de Buenos Aires durante los días de obra. Los ramales afectados podrían registrar mayor tiempo de espera, reducción de velocidades y modificaciones temporales en su cronograma habitual.

Las intervenciones forman parte del plan de rehabilitación del ferrocarril urbano que lleva adelante Trenes Argentinos en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Desde el inicio de los trabajos ya se renovaron decenas de kilómetros de vías, con el objetivo de mejorar la seguridad, reducir demoras y evitar cancelaciones frecuentes en la Línea Mitre.