Con la vuelta del calor y las vacaciones por empezar, Mar del Plata se consolida como uno de los destinos turísticos más elegidos para el verano. De esta manera, Trenes Argentinos publicó el cronograma de salidas de los vagones que parten desde la ciudad de Buenos Aires, en la estación de Constitución, hasta La Feliz.

Los servicios de tren combinan tarifas competitivas con distintas opciones horarias y descuentos. Se trata de una de las principales alternativas para quienes buscan un medio de transporte económico y rápido.

Trenes Argentinos habilitó la compra de pasajes a Mar del Plata

Los pasajes de tren para Mar del Plata desde Buenos Aires contemplan una tarifa diferenciada según la fecha y el servicio. Hasta el 11 de diciembre, los valores vigentes para la categoría primera son de $ 35.000.

Luego, con el comienzo de la temporada alta y un aumento en las frecuencias, pasarán a valer $ 38.000.

Por su parte, la categoría pullman tendrá un precio inicial de $ 42.000 y el 11 de diciembre pasará a ser de $ 45.000. La empresa ofrece una serie de descuentos que podrán ser aprovechados por los pasajeros, como el 10% sobre la tarifa oficial cuando se trate de una compra online.

En la misma línea, los jubilados y pensionados contarán con un descuento de 40%, por lo que el pasaje les quedaría en $ 25.200 para la categoría pullman hasta el 11 de diciembre. Además, quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad viajarán sin cargo (siempre y cuando se haga la reserva vía web).

Cuáles son los horarios de salida de los trenes a Mar del Plata

Además de la venta online, se podrá adquirir los pasajes en las boleterías habilitadas de las distintas terminales ferroviarias como Retiro, Constitución y Once. Los horarios de las salidas son los siguientes:

Servicio Constitución - Mar del Plata hasta el 11/12

Lunes a viernes a las 7:30, 14:17 y 17:08 (solo viernes)

Sábados a las 7:32 y 14:32

Domingos y feriados a las 7:25 y 14:52

Servicio Mar del Plata - Constitución hasta el 11/12

Lunes a la 1:11 y 14:21

Martes a la 1:11

Viernes a las 14:21

Sábados a la 1:11 y 14:36

Domingos y feriados a la 1:11, 14:57 y 22:53 (solo domingos)

Servicio Constitución - Mar del Plata desde el 12/12

Lunes a viernes a las 6:04, 11:21, 14:17 (solo viernes) y 17:08

Sábados a las 6:12, 11:33 y 17:13

Domingos y feriados a las 6:11, 11:09 y 17:02.

Servicio Mar del Plata - Constitución desde el 12/12