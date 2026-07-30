El divorcio no siempre significa el final de la posibilidad de formar una nueva pareja dentro de la Iglesia Católica. Aunque la institución mantiene la enseñanza de que el matrimonio religioso es un vínculo permanente, existen determinadas situaciones en las que una persona puede volver a casarse por la Iglesia.

La clave está en que, para la Iglesia Católica, algunos matrimonios pueden ser considerados inválidos desde el comienzo, por lo que no se trata de una “disolución” del vínculo, sino de una declaración de nulidad matrimonial.

Cuándo una persona divorciada puede volver a casarse por la Iglesia

El principal camino para acceder a un nuevo matrimonio religioso es obtener una declaración de nulidad matrimonial. Este proceso determina que, aunque la ceremonia haya sido celebrada, existieron circunstancias previas que impidieron que el matrimonio fuera válido según las normas de la Iglesia.

Entre las causas que pueden ser analizadas por los tribunales eclesiásticos se encuentran:

La falta de libertad al momento de contraer matrimonio.

La ausencia de una verdadera intención de asumir los compromisos matrimoniales.

La falta de capacidad para comprender o cumplir las responsabilidades del matrimonio.

La existencia de engaños o situaciones importantes ocultadas antes de la boda.

La exclusión de elementos esenciales como la fidelidad, la apertura a la vida o la permanencia del vínculo.

Cada caso es evaluado de manera individual por las autoridades eclesiásticas correspondientes.

Cuándo una persona divorciada puede volver a casarse por la Iglesia. Unsplash.

¿Qué pasa si una persona se divorció, pero no tiene nulidad?

Para la Iglesia Católica, una persona divorciada cuyo matrimonio religioso sigue siendo considerado válido no puede contraer un nuevo matrimonio por la Iglesia mientras su cónyuge continúe con vida.

En esos casos, aunque pueda rehacer su vida sentimental o civil, la institución considera que el vínculo sacramental continúa vigente.

El caso de la muerte del cónyuge

Otra situación en la que una persona puede volver a casarse por la Iglesia ocurre cuando el esposo o la esposa fallece. Al terminar el vínculo matrimonial por la muerte de uno de los cónyuges, la persona queda habilitada para celebrar un nuevo matrimonio religioso.

¿Qué pasa si una persona se divorció, pero no tiene nulidad?

La diferencia entre divorcio y nulidad matrimonial

Uno de los puntos que suele generar confusión es que la Iglesia no considera al divorcio civil como una anulación del matrimonio religioso.

El divorcio reconoce que una unión legal llegó a su fin, pero para la Iglesia Católica el matrimonio celebrado válidamente continúa existiendo. En cambio, la nulidad determina que ese vínculo nunca llegó a ser válido desde la perspectiva eclesiástica.

Por este motivo, quienes desean volver a casarse por la Iglesia deben iniciar un proceso de revisión de su matrimonio anterior para conocer si existe la posibilidad de obtener la declaración correspondiente.

Un proceso que analiza cada historia personal

La Iglesia establece que no existen fórmulas automáticas para todos los casos. Cada situación debe ser estudiada teniendo en cuenta las circunstancias concretas de la pareja y el momento en que se celebró el matrimonio.

De esta manera, una persona divorciada puede volver a casarse por la Iglesia principalmente cuando obtiene la nulidad matrimonial o cuando el vínculo anterior finalizó por el fallecimiento del cónyuge.