Las manchas de óxido en el piso del baño suelen aparecer por el contacto constante con objetos metálicos, como estanterías, patas de muebles o recipientes que permanecen húmedos durante mucho tiempo.

Aunque existen numerosos productos específicos para quitarlas, algunos contienen componentes demasiado agresivos que pueden opacar, decolorar o deteriorar superficies de cerámica y porcelanato.

Frente a este problema, ingenieros químicos recomiendan un método simple que ayuda a eliminar el óxido sin comprometer el acabado del piso.

¿Por qué no conviene usar cualquier removedor de óxido en el baño?

Muchos limpiadores formulados para eliminar óxido actúan con sustancias químicas de alta potencia que, si bien son eficaces sobre el metal, también pueden afectar materiales delicados como la cerámica esmaltada o el porcelanato.

El uso frecuente de estos productos puede provocar pérdida de brillo, alteraciones en el color e incluso daños permanentes en la superficie. Por eso, antes de aplicar cualquier removedor, es importante verificar que sea apto para el tipo de piso.

Como alternativa, especialistas en química destacan el uso de vinagre industrial o vinagre concentrado, ya que su composición permite desprender el óxido sin recurrir a fórmulas más abrasivas.

Cómo quitar las manchas de óxido del piso del baño con vinagre industrial sin dañar la cerámica ni el porcelanato ChatGPT

El secreto está en el vinagre industrial: por qué funciona mejor que el común

La eficacia de este método se debe a la concentración de ácido acético, el compuesto responsable de su acción sobre las manchas.

Mientras que el vinagre utilizado en la cocina suele contener entre un 3% y un 5% de ácido acético, el vinagre industrial presenta una concentración considerablemente mayor.

Esa diferencia le permite actuar con más rapidez sobre el óxido adherido al piso y facilitar su eliminación sin necesidad de utilizar productos corrosivos.

Paso a paso: cómo eliminar las manchas de óxido sin dañar el piso

Para obtener buenos resultados, los especialistas recomiendan seguir un procedimiento sencillo:

Verter una pequeña cantidad de vinagre industrial directamente sobre la mancha.

Dejar actuar durante aproximadamente 10 minutos para que el ácido acético afloje el óxido.

Frotar con suavidad utilizando una esponja de brillo o lana de acero fina, evitando ejercer demasiada presión.

Si la marca persiste, repetir el proceso hasta eliminarla por completo.

Antes de aplicar este método en toda la superficie, conviene hacer una prueba en un sector poco visible para comprobar que el acabado del piso no presente cambios.