Por la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un operativo de seguridad que incluirá cortes de calles, restricciones vehiculares y controles policiales en sectores de Palermo y Recoleta.

Las medidas comenzarán a regir el sábado 7 de noviembre y se extenderán hasta la madrugada o la tarde del miércoles 11, según el perímetro. Durante esos días, el ingreso estará limitado a quienes puedan acreditar que viven, trabajan o se hospedan dentro de las zonas alcanzadas.

La documentación exigida dependerá de cada situación: los vecinos deberán presentar el DNI con domicilio actualizado; los empleados y comerciantes tendrán que gestionar un documento de acceso mediante un formulario oficial, mientras que los huéspedes podrán ingresar con la reserva de su alojamiento.

Qué barrios tendrán restricciones por la visita del Papa

El operativo contempla dos perímetros principales: uno en Palermo, en los alrededores del Monumento a los Españoles, y otro en Recoleta, cerca de la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el Sumo Pontífice.

En Palermo, desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11 de noviembre, habrá cortes totales y controles policiales. Los ingresos y egresos peatonales y vehiculares estarán habilitados por los cruces de las avenidas Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras.

En Recoleta, en tanto, desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 habrá restricción vehicular total en el área delimitada por las avenidas Alvear, Cerrito, del Libertador y Callao. Los accesos peatonales estarán ubicados en los cruces de avenida Alvear con Callao y con Libertad.

El mapa de cortes programados para la visita del papa León XIV. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) gcba

Quiénes pueden ingresar y qué documentación necesitan

El Gobierno porteño estableció requisitos diferentes según el vínculo de cada persona con las zonas restringidas.

Vecinos: quienes vivan dentro de los perímetros de seguridad deberán presentar el DNI con el domicilio actualizado para acreditar su residencia ante los controles policiales. En caso de que el documento no tenga la dirección correspondiente, deberán completar un formulario online con carácter de declaración jurada.

Comerciantes y empleados: las personas que trabajen en comercios u hoteles ubicados dentro de los perímetros deberán gestionar el documento de acceso al barrio. Para obtenerlo, tendrán que completar el formulario habilitado por el Gobierno de la Ciudad. El documento deberá estar descargado en el celular y presentarse ante los controles policiales.

Huéspedes de hoteles y otros alojamientos: Quienes tengan una reserva en hoteles u otros establecimientos ubicados dentro de las zonas restringidas podrán ingresar presentando el comprobante de hospedaje. La reserva podrá utilizarse para acreditar que se alojan dentro del perímetro de seguridad.

Cómo obtener la autorización para ingresar a las zonas restringidas

El Gobierno porteño habilitó un formulario online para las personas que no puedan acreditar su domicilio o actividad con la documentación habitual.

El trámite tiene carácter de declaración jurada y solicita nombre, apellido, condición de extranjero, correo electrónico y domicilio. Además, quien lo complete deberá declarar que reside o desarrolla actividades en una de las zonas alcanzadas por las restricciones.

Una vez enviado, el sistema remitirá por correo electrónico la placa identificatoria correspondiente. Según el formulario oficial, tendrá validez desde el sábado 7 hasta el miércoles 11 de noviembre de 2026.

El trámite está disponible en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad.

Hasta cuándo habrá cortes y controles policiales

En Palermo, los controles de seguridad y las restricciones totales en los perímetros comenzarán durante la tarde del sábado 7 y se mantendrán hasta la madrugada del miércoles 11.

Sin embargo, habrá cortes previos sobre la avenida del Libertador.

Desde la madrugada del miércoles 4 y hasta el lunes 16 de noviembre, el tránsito entre Sucre y Ugarteche tendrá restricciones progresivas hasta llegar a un corte total. Los vecinos frentistas podrán acceder a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7.

En Recoleta, el operativo de seguridad comenzará al mediodía del sábado 7 y se extenderá hasta la tarde del miércoles 11, con restricción vehicular total dentro del perímetro de la Nunciatura.

Además, el Gobierno porteño informó que reubicará vehículos estacionados y contenedores de residuos, y que habrá modificaciones en los recorridos de algunas líneas de colectivos.