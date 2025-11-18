En un mes atravesado por múltiples campañas sociales y comunitarias, dos organizaciones con fuerte presencia nacional volvieron a convocar a la ciudadanía a participar de una jornada solidaria ya instalada en la agenda pública.

El 28 de noviembre se realizará una nueva edición del Gran Día, la iniciativa que moviliza a miles de personas en todo el país y que centra su propuesta en un gesto cotidiano: comprar un Big Mac para colaborar con programas de educación, salud y acompañamiento destinados a niñas, niños y jóvenes.

Ese día, el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac se destinará íntegramente a Fundación Cimientos y Casa Ronald McDonald Argentina. Ambas organizaciones trabajan en el fortalecimiento de oportunidades educativas y en el acompañamiento de familias que atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad, con foco en la contención durante tratamientos médicos prolongados y en el desarrollo de habilidades que permitan construir trayectorias educativas y laborales más sólidas.

Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de Fundación Cimientos, destacó el sentido de esta edición al afirmar que “detrás de cada joven que logra terminar la escuela hay un acompañamiento, una red y una oportunidad”. Explicó que el Gran Día invita a sumarse a “esa red que sostiene y transforma”. Cimientos trabaja desde hace 28 años en el acompañamiento de jóvenes mediante tutorías personalizadas, becas y talleres que buscan fortalecer habilidades socioemocionales y promover la continuidad de los estudios.

Por su parte, Julieta Cortijo, directora ejecutiva de Casa Ronald McDonald Argentina, subrayó la importancia del compromiso ciudadano. “Gracias al compromiso de la comunidad, podemos seguir acompañando a familias que atraviesan tratamientos médicos prolongados, ofreciendo contención y cuidado en nuestros programas”, señaló. La organización cuenta con 11 programas activos en distintos puntos del país, entre Casas Ronald, Salas Familiares en hospitales y unidades móviles orientadas a acercar atención pediátrica y promover hábitos saludables.

El Gran Día renovó su convocatoria este año con un objetivo común: generar impacto real y sostenible. Según comunicaron sus organizadores, lo recaudado se invertirá en programas que fortalecen la educación, la inserción laboral y el bienestar familiar, un enfoque que ambas entidades sostienen desde hace décadas con presencia federal y trabajo articulado con instituciones de distintos sectores.

La jornada se vivirá en simultáneo en todos los locales McDonald’s de la Argentina. Voluntarios, jóvenes becados, referentes sociales y organizaciones aliadas se reunirán en cada punto del país para dar visibilidad a la iniciativa y promover la participación, con el propósito de ampliar el alcance de las acciones que ambas instituciones realizan a diario.

Fundación Cimientos y Casa Ronald McDonald, con trayectorias de 28 y más de 30 años respectivamente, buscan consolidar una edición del Gran Día que permita reforzar sus programas y ampliar las oportunidades educativas, sanitarias y de acompañamiento para niñas, niños y jóvenes en contextos vulnerables. Con esa premisa, la convocatoria vuelve a apoyarse en la participación de la comunidad para sostener proyectos que procuran transformar realidades mediante un aporte concreto y accesible.