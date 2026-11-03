Artículos para el kit de emergencia que deben ir en una mochila.

La llegada de El Niño ha generado intensas tormentas en diferentes zonas del país y en algunos lugares se produjeron fuertes inundaciones que obligaron a la población a ser evacuada.

En este sentido, y frente a este tipo de fenómenos climáticos, es fundamental tener a mano un kit de emergencias para utilizar en casos de evacuación.

Según indica la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), un kit debe tener diferentes artículos, entre los cuales se encuentran botellas de agua potable, elementos de primeros auxilios, luces a batería y alimentos enlatados, entre otros.

Qué debe tener un kit de emergencia

La Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias recomienda que ante la presencia de fenómenos meteorológicos que requieran de una evacuación, es importante contar con un kit que contenga, en lo posible, los siguientes elementos:

Agua: varias botellas de agua por día para cada persona.

Alimentos enlatados o deshidratados para una semana para cada persona.

Un abridor de latas manual.

Un hornillo.

Fósforos.

Un kit de primeros auxilios con guantes descartables.

Medicamentos e información de medicamentos.

Pañuelos, papel higiénico y toallitas húmedas para higiene personal.

Vestimenta y un piloto (se recomienda llevar varias prendas livianas en lugar de prendas pesadas o gruesas).

Zapatos cómodos y resistentes.

Máscaras contra polvo para el rostro (o bandanas o pañuelos que sirvan para cubrirlo).

Una manta térmica (de emergencia).

Varias bolsas de residuos y bridas de plástico para higiene personal.

Botellas de agua, productos enlatados, linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios para el kit de emergencias. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Una radio a batería, linterna y baterías adicionales.

Rollos de cinta adhesiva y herramientas multiuso.

Una llave inglesa para cortar el gas y el agua.

Luces de emergencia.

Fuente de energía alternativa o baterías adicionales para dispositivos de comunicación.

Un silbato.

Tarjetas de crédito, efectivo y monedas.

Un juego de llaves adicional.

Copias de documentación importante (documento de identidad, tarjetas de crédito, pólizas de seguro, información médica, etc.).

Papel y elementos para escribir.

En caso de tener mascotas, alimentos, placa de identificación, credencial de vacunación actualizada e información de contacto del veterinario.

Qué debe tener un botiquín de primeros auxilios

Contar con un botiquín de primeros auxilios en el hogar, el trabajo o el vehículo permite disponer de elementos básicos para brindar una primera asistencia ante heridas, golpes, cortes u otras situaciones que requieran atención inmediata, mientras se espera la llegada de personal médico si fuera necesario.

Para que pueda utilizarse correctamente durante una emergencia, es importante mantenerlo completo y en condiciones adecuadas.

La Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias recomienda colocarlo en un lugar fresco, seco, limpio y de fácil acceso.

Todo lo que debe tener el botiquín