AME7612. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Un hombre camina sobre escombros tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia). Un temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. EFE/ Ernesto Guzmán

El presidente Yamandú Orsi expresó en redes sociales la solidaridad del gobierno uruguayo con Colombia tras el terremoto que causó, al menos, la muerte de 111 personas y dejó 87 heridos.

En su cuenta de X, Orsi afirmó: “El gobierno uruguayo manifiesta la solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano. Los desastres naturales no reconocen fronteras ni banderas. Estamos alertas y listos para colaborar con lo que las autoridades del país hermano soliciten”.

El gobierno uruguayo manifiesta la solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano. Los desastres naturales no reconocen fronteras ni banderas. Estamos alertas y listos para colaborar con lo que las autoridades del país hermano soliciten. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 10, 2026

La Cancillería de Uruguay también difundió un comunicado en el que transmite sus condolencias a las familias de las víctimas y al gobierno colombiano.

“La República Oriental del Uruguay expresa su solidaridad con la República de Colombia ante el sismo ocurrido el día de hoy, con epicentro en el Pacífico colombiano, que ocasionara la pérdida de vidas humanas en diversas ciudades y territorio rural del país”, indicó la nota. El comunicado añade: “Asimismo, envía sus más sentidas condolencias al Gobierno, a los familiares de las víctimas y al pueblo colombiano”.

Las autoridades uruguayas señalaron que permanecen atentas a las solicitudes de asistencia que puedan formular las autoridades colombianas y se ofrecieron a colaborar con apoyo que resulte necesario en función de las necesidades que se detecten en la respuesta y la reconstrucción.