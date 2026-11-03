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Los precios internacionales jugaron un papel central en la evolución del comercio exterior argentino durante el tercer trimestre de 2026. Entre julio y septiembre, el valor de los productos exportados aumentó impulsado por una suba de precios del 15,2% interanual, mientras que las cantidades vendidas al exterior avanzaron apenas 1,3%.

Así lo reflejó el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que analiza la evolución de los precios y los volúmenes del comercio exterior de bienes. El relevamiento permite identificar qué sectores se beneficiaron de las mejoras en las cotizaciones internacionales y cuáles registraron los mayores cambios en sus cantidades comercializadas.

Del lado de las importaciones, el comportamiento fue diferente: los precios aumentaron 10,5% frente al mismo período de 2025, pero las cantidades compradas retrocedieron 9,5%. Como resultado, el valor total importado mostró una variación positiva de apenas 0,1%.

Petróleo y energía: el rubro que más aumentó sus precios de exportación

El sector de combustibles y energía registró el mayor incremento de precios entre los grandes rubros exportadores. Durante el tercer trimestre, sus cotizaciones subieron 26,6% interanual, principalmente por el aumento del 21,7% en el precio del petróleo crudo.

La mejora de los precios estuvo acompañada por un fuerte crecimiento de los volúmenes comercializados. Las cantidades exportadas de combustibles y energía aumentaron 37,5%, impulsadas por mayores embarques de petróleo crudo, carburantes y gas de petróleo.

Los precios de exportación subieron 15,2%: qué productos argentinos se encarecieron más.

La combinación de ambos factores llevó a que el valor exportado por el sector creciera 74,1% frente al tercer trimestre de 2025. Además, su participación dentro del índice de exportaciones aumentó y alcanzó el 17,3%.

Carnes, aceites y productos químicos: las otras subas destacadas

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA), que representaron el 35,5% del índice de exportaciones, registraron un aumento de precios del 13,4% interanual.

Dentro de ese grupo se destacaron las carnes y sus preparados, con una suba del 27,6%; las grasas y aceites, con un incremento del 15,5%; y los residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, con una mejora del 14,4%.

A nivel de productos, el INDEC identificó aumentos del 24,7% en el precio de la carne bovina, del 19,2% en los aceites de girasol, del 14,8% en los aceites de soja y del 14,6% en la harina y los pellets de soja.

Sin embargo, el incremento de los precios no se tradujo en un aumento generalizado de los volúmenes exportados. Las cantidades de las MOA disminuyeron 0,6% interanual, debido principalmente a menores ventas de grasas y aceites y de carnes y sus preparados.

En las manufacturas de origen industrial (MOI), los precios aumentaron 13,9%. Los principales aportes provinieron de los productos químicos y conexos, con una suba del 33,1%; las piedras y metales preciosos y sus manufacturas, con 23,4%; y los metales comunes y sus manufacturas, con 21,5%.

También se destacó el incremento del 39,9% en los precios de las materias plásticas y sus manufacturas, aunque su incidencia sobre el índice general fue menor por su participación dentro del rubro. En este segmento, las cantidades exportadas crecieron 1,1% interanual, impulsadas por el material de transporte terrestre.

Productos primarios: subieron los precios, pero cayeron los volúmenes

Los productos primarios mostraron una dinámica diferente. Sus precios aumentaron 7,2% durante el tercer trimestre, pero las cantidades exportadas retrocedieron 8,6%.

La caída estuvo explicada principalmente por las semillas y frutos oleaginosos, cuyos volúmenes de exportación disminuyeron 59,9%. En particular, los embarques de porotos de soja cayeron 69,3% interanual.

En sentido contrario, las cantidades exportadas de cereales crecieron 35,4%, mientras que sus precios aumentaron 4,5%. Entre los productos seleccionados por el organismo estadístico, el maíz registró una suba de precios del 5,7% y los porotos de soja, del 13,1%.

Como consecuencia de la caída de los volúmenes, el valor exportado de los productos primarios disminuyó 2% interanual, pese a la mejora de sus precios.

Importaciones: aumentaron los precios de los combustibles y cayeron las cantidades

En las compras externas, el informe mostró una suba general de precios del 10,5% interanual durante el tercer trimestre. El mayor incremento correspondió a los combustibles y lubricantes, con un alza del 31,7%.

También aumentaron los precios de los bienes intermedios, un 12,7%; las piezas y accesorios para bienes de capital, un 10,9%; los bienes de capital, un 8,4%; y los bienes de consumo, un 4,4%. En cambio, los precios de los vehículos automotores de pasajeros disminuyeron 10,2%.

Las exportaciones argentinas crecieron por los precios: el impacto del petróleo y los alimentos. NA

En cantidades, las importaciones registraron una caída del 9,5%. El retroceso alcanzó a las piezas y accesorios para bienes de capital, con una baja del 18%; los bienes de capital y los vehículos automotores de pasajeros, ambos con una disminución del 12,7%; los combustibles y lubricantes, con 11,1%; y los bienes de consumo, con 8,8%.

La excepción fueron los bienes intermedios, cuyas cantidades importadas aumentaron 1%. Este uso económico representó el 35% del índice de importaciones y fue el de mayor participación durante el trimestre.

¿Qué pasó con los precios y las cantidades en los primeros nueve meses de 2026?

Al observar el acumulado entre enero y septiembre, el informe del INDEC muestra que la tendencia de los precios también se mantuvo en el conjunto del año.

Los precios de exportación aumentaron 11,2% interanual, mientras que las cantidades crecieron 9,3%. Entre los grandes rubros, combustibles y energía registró una suba de precios del 18,6% y un incremento de las cantidades del 29,5%.

También se destacaron las manufacturas de origen industrial, con aumentos del 16,5% en sus precios y del 5,6% en sus volúmenes, y las manufacturas de origen agropecuario, cuyos precios avanzaron 10,8% y las cantidades, 3,1%.

Los productos primarios tuvieron una mejora más moderada en sus precios, del 1,3%, aunque sus cantidades exportadas aumentaron 12,9%. Del lado de las importaciones, los precios acumularon una suba del 8% durante los primeros nueve meses, mientras que las cantidades disminuyeron 9,7%. La caída fue especialmente marcada en las piezas y accesorios para bienes de capital, cuyos volúmenes retrocedieron 25,9%, y en los bienes de capital, con una baja del 13,9%.

En conjunto, los datos muestran que la mejora de los precios internacionales tuvo un papel relevante en el desempeño exportador argentino durante 2026, con un aporte destacado del petróleo y los productos agroindustriales. En paralelo, la evolución de las importaciones estuvo marcada por una reducción de los volúmenes adquiridos, pese al aumento de los precios de los bienes comprados en el exterior.