La Asociación Bancaria acordó una nueva actualización salarial con las cámaras empresariales del sector y estableció un salario inicial de $ 2.608.320,16.

Con la participación en las ganancias (ROE), el ingreso mínimo total alcanza los $ 2.683.718,55, en el marco de un mecanismo de actualización que continuará durante los últimos dos meses del año.

El acuerdo contempla a los trabajadores bancarios y alcanza a los distintos componentes de sus remuneraciones, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales. Además, el sindicato confirmó el monto inicial del bono correspondiente al Día del Bancario.

De cuánto es el nuevo sueldo mínimo para los empleados bancarios

Según informó La Bancaria, el salario inicial acordado quedó establecido en $ 2.608.320,16. A ese importe se suma la Participación en las Ganancias (ROE), que asciende a $ 75.398,39, por lo que el ingreso total llega a $ 2.683.718,55.

Actualización salarial bancarios. Fuente: Captura Asociación Bancaria | Composición El Cronista Audiencias

La actualización forma parte de la negociación entre el sindicato y las cámaras empresariales bancarias, que estableció un incremento acumulado del 26,3% durante los primeros diez meses de 2026, tomando como referencia los salarios de diciembre de 2025.

A qué trabajadores beneficia el aumento salarial de La Bancaria

El acuerdo alcanza a los trabajadores y trabajadoras del sector bancario y se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas.

También incluye los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que la actualización no se limita únicamente al salario básico, sino que contempla los distintos conceptos que integran los ingresos de los empleados alcanzados por la negociación colectiva.

De esta manera, el incremento acordado impacta sobre los componentes salariales comprendidos en el entendimiento firmado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales.

Cómo continuará el mecanismo de actualización y cuánto cobrarán por el Día del Bancario

La Bancaria confirmó que durante noviembre y diciembre de 2026 continuará aplicándose el mismo mecanismo de actualización salarial utilizado en los acuerdos anteriores, con el alcance establecido en esas negociaciones.

Por otra parte, el sindicato informó que el monto inicial del bono por el Día del Bancario será de $ 2.325.227,20. Según el comunicado, esa suma se actualizará mensualmente hasta el momento de su cobro, previsto para noviembre de 2027.