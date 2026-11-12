CSIF ha reclamado al Gobierno que cumpla con la subida salarial del 4,5% para los empleados públicos estipulada en 2027. Imagen ilustrativa.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno que cumpla con la subida salarial del 4,5% para los empleados públicos comprometida para 2027, antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En un comunicado remitido este jueves y recogido por EFE, el sindicato exige que se cumpla el Acuerdo Marco en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzado en noviembre de 2025. El mismo incluye una hoja de ruta con medidas y compromisos asumidos hasta 2028.

En este sentido, CSIF ha advertido que el adelanto de las elecciones no debe interferir en su desarrollo y avisa de que “no van a aceptar retrasos”. Además, ha pedido a todos los partidos políticos que tengan en cuenta en sus programas el papel desempeñado por los servicios públicos.

Además de la subida del 4,5% para el año que viene, CSIF ha explicado que debe garantizarse el incremento adicional del 0,5% vinculado a la inflación correspondiente a 2026. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE EFE

CSIF exige aprobar la subida salarial del 4,5% antes de las elecciones del 29N

En materia de retribuciones, además de la subida del 4,5% para el año que viene, también debe garantizarse el incremento adicional del 0,5% vinculado a la inflación correspondiente a 2026.

Según reclama el sindicato, el aumento debe aprobarse por real decreto y ser convalidado por la Diputación Permanente antes de las elecciones, con el objetivo de evitar retrasos en su aplicación.

El acuerdo marco incluye también compromisos en cuanto a empleo público, planificación de recursos humanos, mejora de procesos selectivos, digitalización, igualdad, carrera profesional, reclasificación, conciliación, salud laboral, mejora del mutualismo administrativo y atención sanitaria, prevención de riesgos laborales y mejoras en las condiciones de jubilación .

De esta manera, CSIF ha insistido en la necesidad de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos hasta 2028, independientemente del calendario electoral.

La reclamación de los funcionarios por los recortes salariales de 2010

Además de las reclamaciones por la aprobación de la subida salarial del 4,5% antes del 29N, los sindicatos también exigen la discusión de otros temas vinculados. Entre ellos, se encuentra la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, cuando se redujeron las pagas extraordinarias como una medida excepcional. Sin embargo, CSIF ha denunciado que, 16 años después, continúa integrada en la estructura retributiva.

A su vez, han explicado que el recorte supone una merma media anual de 1000 euros. Es decir, desde entonces se han retenido al menos 48.000 millones de euros en este concepto salarial.

Además de la aprobación de la subida salarial del 4,5% antes del 29N para 2027, los sindicatos han exigido la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Por otro lado, el sindicato ha solicitado tanto al Gobierno como a las formaciones políticas que recuerden el papel que han desempeñado los servidores públicos en la prestación de servicios y ayudas a los ciudadanos.

“La actuación de las/os empleados públicos ha sido fundamental en momentos muy graves que ha afrontado la sociedad española en la respuesta inmediata de emergencias, el rescate y la reconstrucción ante diversas catástrofes”, ha subrayado CSIF.