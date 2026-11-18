Sufrir un accidente de tránsito puede convertirse en un problema todavía mayor cuando el conductor responsable no tiene seguro. Sin embargo, la falta de cobertura no significa que la víctima pierda el derecho a reclamar una reparación por los daños sufridos.

La Ley 26.994, que aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación, establece las reglas de responsabilidad civil que se aplican a los accidentes de tránsito. En particular, los artículos 1757, 1758 y 1769 determinan quiénes pueden responder por los daños provocados por la circulación de un vehículo.

Si una persona resulta damnificada por un conductor que circulaba sin seguro, puede iniciar un reclamo contra quienes sean civilmente responsables. La ausencia de una compañía aseguradora no elimina esa obligación, aunque sí puede hacer más difícil y prolongado el proceso legal.

Qué dice el Código Civil y Comercial si el conductor no tiene seguro

El artículo 1769 del Código Civil y Comercial establece que las disposiciones sobre responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos.

Mientras que el artículo 1757, establece un régimen de responsabilidad objetiva por los daños ocasionados por el riesgo o vicio de las cosas. Esto significa que la atribución de responsabilidad no depende necesariamente de demostrar la culpa del conductor, aunque la víctima debe acreditar el daño y su relación causal con el accidente.

El artículo 1758, por su parte, señala que el dueño y el guardián del vehículo son responsables concurrentes por los daños que este cause. La norma considera guardián a quien ejerce su uso, dirección y control, o a quien obtiene un provecho de él.

Además, la Ley establece que es responsable directo quien ocasiona un daño injustificado por acción u omisión. De esta manera, el conductor que provocó el accidente también puede responder por las consecuencias de su conducta.

Qué hacer si te choca un auto sin seguro. Fuente: Imagen ilustrativa generada con Gemini | Equipo Audiencias

Qué daños se pueden reclamar

El artículo 1740 del Código Civil y Comercial establece el principio de reparación plena: la indemnización debe procurar restituir a la víctima a la situación anterior al hecho dañoso, mediante una reparación en dinero o en especie, según corresponda.

A su vez, el artículo 1738 contempla distintos tipos de consecuencias indemnizables. Según las características del accidente y las pruebas disponibles, el reclamo puede incluir:

Daños materiales: reparación del vehículo, de la motocicleta o de otros bienes afectados por el choque.

Gastos médicos y de traslado: tratamientos, medicamentos y traslados vinculados con las lesiones.

Lucro cesante: ingresos que la víctima dejó de percibir como consecuencia del accidente, cuando puedan acreditarse.

Incapacidad sobreviniente: consecuencias físicas o psíquicas permanentes que afecten la capacidad de realizar actividades productivas o económicamente valorables.

Consecuencias no patrimoniales: perjuicios vinculados con la salud psicofísica, las afecciones espirituales legítimas y otros aspectos contemplados por el Código.

Para que proceda una indemnización, debe existir un perjuicio cierto y una relación causal adecuada con el hecho, de acuerdo con los artículos 1726 y 1739. Además, el artículo 1744 establece que el daño debe ser acreditado por quien lo reclama, salvo las excepciones previstas por la norma.

Qué pasa si el conductor responsable no tiene seguro

La obligación de contar con una póliza vigente surge del artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Esa disposición exige que los automotores, acoplados, semiacoplados y motocicletas tengan una cobertura que contemple los eventuales daños causados a terceros.

El seguro es el mecanismo mediante el cual una compañía puede responder por los daños cubiertos, dentro de los límites y condiciones del contrato. Si el vehículo no tiene cobertura, la víctima puede reclamar directamente contra las personas que resulten responsables.

Si no existe una aseguradora que intervenga, la posibilidad de obtener una reparación dependerá de que se pueda acreditar la responsabilidad, de que el reclamo prospere y de que los responsables cuenten con recursos para afrontar el pago.

Si la víctima tiene un seguro propio, también puede revisar las condiciones de su póliza para determinar si cuenta con alguna cobertura que le permita reparar los daños de su vehículo. Esto dependerá de las prestaciones contratadas.

Cuánto tiempo hay para reclamar una indemnización

El artículo 2561 del Código Civil y Comercial establece que el reclamo de indemnización por daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los tres años.

Por eso, la falta de seguro del otro conductor no elimina el derecho a reclamar, pero tampoco suspende por sí misma el plazo legal.

Ante un accidente, es importante reunir los datos de los vehículos y de las personas involucradas, conservar fotografías, obtener los datos de posibles testigos y guardar las constancias médicas, presupuestos y comprobantes relacionados con los daños.

En definitiva, que el conductor responsable no tenga seguro no significa que la víctima deba hacerse cargo de todos los gastos. El Código Civil y Comercial contempla el deber de reparar los daños causados, aunque la posibilidad concreta de obtener una indemnización dependerá de las pruebas, las circunstancias del accidente y la situación de los responsables.