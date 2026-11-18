Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un nuevo aumento en diciembre de 2026. La actualización se calculará en función de la inflación de octubre, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y modificará los montos que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Mientras que los titulares podrán acceder al 20% que ANSES retiene mensualmente, una vez que acreditan los requisitos correspondientes.

Cuánto se cobrará por la AUH en diciembre de 2026

El aumento de diciembre se calcula a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Según el INDEC, la inflación de ese mes fue del 2,2%.

Con esta actualización estimada, el monto general de la AUH pasaría de $ 159.611 a aproximadamente $ 163.122 por hijo.

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta que se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad.

De esta manera, los valores estimados para diciembre serían:

AUH por hijo: $ 163.122.

Pago mensual del 80%: $ 130.498.

Retención del 20%: $ 32.624.

AUH por hijo con discapacidad: aproximadamente $ 530.982.

Pago mensual del 80% por discapacidad: aproximadamente $ 424.786.

Pagos de ANSES. ANSES.

Qué pasa con el aguinaldo para los titulares de AUH

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no cobran aguinaldo en diciembre. El Sueldo Anual Complementario corresponde a los trabajadores en relación de dependencia y a los beneficiarios del sistema previsional que tienen derecho a esta prestación, pero no alcanza a la AUH.

Sin embargo, las familias pueden cobrar el dinero que ANSES retiene mensualmente. El organismo reserva el 20% de la asignación y lo liquida cuando se acredita el cumplimiento de los controles sanitarios, el calendario de vacunación y, cuando corresponde, la asistencia escolar.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en diciembre

Además del aumento de la asignación, los titulares pueden recibir la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el Ministerio de Capital Humano.

A diferencia de la AUH, este complemento no tiene una actualización automática por movilidad. Los últimos montos oficiales vigentes son:

Familias con un hijo: $ 72.250.

Familias con dos hijos: $ 113.299.

Familias con tres hijos o más: $ 149.425.

La Prestación Alimentar se acredita automáticamente, sin necesidad de realizar un trámite adicional, a través de los registros de ANSES.

Cómo consultar cuánto se cobra en diciembre

Los titulares pueden consultar la liquidación de sus prestaciones a través de Mi ANSES:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la sección de consultas de prestaciones.

Revisar los montos liquidados y la fecha correspondiente al próximo pago.

El calendario de diciembre se organiza según la terminación del DNI y se publica a través de los canales oficiales del organismo.