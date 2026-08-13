Un nuevo proyecto busca acelerar los desalojos en Argentina y establecer un procedimiento judicial más rápido ante incumplimientos de contratos de alquiler.

La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado y ahora deberá ser tratada por Diputados.

Uno de los principales cambios es un plazo de 10 días corridos para que el inquilino regularice una deuda antes de que el propietario pueda iniciar una demanda de desalojo.

Sin embargo, esto no significa que el desalojo sea automático . El proyecto también contempla juicios sumarísimos, entrega anticipada del inmueble y sanciones para propietarios que presenten información falsa.

El plazo de 10 días que puede acelerar el inicio de un desalojo

Ante una falta de pago, el propietario deberá realizar una intimación formal y darle al inquilino un mínimo de 10 días corridos desde la notificación para ponerse al día con la deuda.

Si transcurre ese período sin que se regularice la situación, el dueño quedaría habilitado para iniciar judicialmente el proceso de desalojo.

El punto clave es que los 10 días no equivalen a un desalojo automático . Cumplido el plazo, todavía será necesaria la intervención de la Justicia. La diferencia estaría en que el proceso podría tramitar mediante una vía sumarísima, pensada para acortar los tiempos de resolución.

De acuerdo con las estimaciones citadas en torno al proyecto, un proceso que actualmente puede extenderse durante años podría resolverse en algunos meses bajo el nuevo mecanismo.

Qué pasa si el contrato de alquiler ya terminó

El proyecto establece una diferencia clave cuando el desalojo se debe al vencimiento del contrato y no a una deuda.

En ese caso, no sería necesario esperar los 10 días de intimación. Una vez finalizado el contrato, el propietario podría iniciar el proceso judicial.

La iniciativa también permite solicitar la entrega anticipada del inmueble antes de la sentencia definitiva, aunque el dueño debería presentar una caución juratoria y responder por posibles perjuicios.

De todos modos, el propietario no podrá desalojar al ocupante por su cuenta: seguirá siendo necesaria una orden judicial.

Desalojos exprés: el nuevo proyecto fija un plazo de 10 días para pagar la deuda y acelera los juicios de alquiler

Multas de hasta 10 alquileres y nuevas reglas para propietarios e inquilinos

La propuesta incorpora multas de hasta 10 veces el valor del último alquiler para los propietarios que obtengan una desocupación inmediata mediante información falsa o escondiendo que la deuda ya había sido pagada.

Además, la orden judicial de lanzamiento podría autorizar el uso de la fuerza pública, el ingreso al inmueble y la apertura de cerraduras cuando resulte necesario . También se contemplan mecanismos para definir qué ocurre con los bienes que queden dentro de la vivienda.

Por ahora, ninguna de estas modificaciones está vigente. El proyecto obtuvo media sanción en el Senado y todavía debe ser tratado por la Cámara de Diputados.

Si finalmente se convierte en ley, el nuevo esquema podría acelerar de manera significativa los procesos de desalojo y modificar los tiempos de los conflictos entre propietarios e inquilinos.

De todos modos, hay un punto clave: el propietario no podrá sacar al inquilino por su cuenta. La recuperación del inmueble continuará dependiendo de una orden judicial.

Además, las nuevas reglas procesales tendrían aplicación directa en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las provincias deberían incorporarlas a sus propias legislaciones.