Se acerca el “tormenta del siglo” en estas ciudades de México: se esperan lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y probabilidad de granizo. (Simulación de un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, anticipó un período de lluvias fuertes a muy fuertes en distintas zonas de México durante los próximos días. El pronóstico también contempla descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Las condiciones estarán relacionadas con el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y el paso de la onda tropical número 26, sistemas que favorecerán precipitaciones importantes principalmente en el occidente, norte y sur del país.

Atención: estas son las zonas más afectadas por las lluvias

De acuerdo con el pronóstico emitido por el SMN para este jueves 13 de agosto, las precipitaciones más importantes se concentrarán en Durango, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, donde se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros.

También se prevén lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en zonas de Nayarit, Colima, Michoacán, Veracruz, Chiapas y Tabasco, además de sectores de Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, mientras que los acumulados importantes pueden provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

Sinaloa, Durango y Jalisco tendrán algunas de las lluvias más intensas

El occidente y noroeste de México concentran parte de los mayores acumulados previstos para las próximas jornadas.

Para este jueves, el SMN pronostica lluvias de 50 a 75 milímetros en el centro y sur de Sinaloa, el oeste y noroeste de Durango y diferentes sectores de Jalisco.

Las condiciones continuarán durante el viernes, cuando se esperan lluvias de 50 a 75 milímetros en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Michoacán.

El escenario será todavía más intenso durante el sábado 15 de agosto, cuando se pronostican lluvias de 75 a 150 milímetros en sectores de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit y Michoacán. También se esperan acumulados importantes en Sonora y Guanajuato.

Guerrero podría recibir hasta 150 milímetros de lluvia

Una de las zonas que tendrá mayor atención durante el viernes será Guerrero, especialmente en sectores del sur y este del estado.

El pronóstico del SMN contempla para esa jornada lluvias muy fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros, el rango más elevado incluido en el aviso meteorológico.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y granizo, además de generar condiciones de riesgo en áreas propensas a inundaciones, deslaves o desbordamientos.

Durante el sábado también se esperan lluvias fuertes en sectores del sur y este de Guerrero, aunque con acumulados inferiores a los previstos para el viernes.

Estas son las zonas que tendrán lluvias durante el fin de semana

El pronóstico extendido indica que las lluvias continuarán durante el sábado 15 y domingo 16 de agosto, aunque la intensidad variará según la región.

El sábado, las lluvias más importantes se concentrarán en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, con acumulados puntuales de entre 75 y 150 milímetros.

También se esperan lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Estado de México, mientras que Jalisco, Colima, Puebla y Guerrero podrían registrar precipitaciones de menor intensidad.

Para el domingo, el pronóstico mantiene lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

Las tormentas también estarán acompañadas por fuertes ráfagas de viento

Las precipitaciones no serán el único fenómeno meteorológico que deberá ser tenido en cuenta. El SMN también pronosticó rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en distintas regiones.

Este jueves, las rachas más fuertes se esperan en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h.

El viernes, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas volverán a registrar las mayores velocidades, mientras que durante el fin de semana persistirán condiciones de viento fuerte en diferentes estados del norte del país.

Las autoridades meteorológicas advierten que las rachas pueden ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, especialmente cuando coinciden con tormentas fuertes.

Qué estados tendrán lluvias más intensas durante los próximos días

El pronóstico de Conagua muestra que las zonas con mayores acumulados se concentrarán principalmente en el noroeste, occidente y sur de México.

Entre los estados que aparecen de manera reiterada con lluvias fuertes, muy fuertes o intensas durante el período se encuentran:

Sinaloa

Sonora

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Guanajuato

La intensidad cambiará de un día a otro. Por eso, una zona que tenga lluvias fuertes este jueves puede registrar condiciones diferentes durante el sábado o domingo.

El SMN también señaló que una nueva onda tropical se acercará a la península de Yucatán y durante el sábado y domingo se desplazará sobre el sureste mexicano, lo que incrementará nuevamente la probabilidad de lluvias en esa región.