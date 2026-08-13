Se aproxima el diluvio del año este fin de semana largo: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un fin de semana largo con nubes persistentes, temperaturas frías y probabilidades de lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el informe oficial, el clima en Argentina seguirá inestable en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad hasta el lunes, cuando se espera una mejora parcial acompañada de viento fuerte.

Lo que más preocupa a los meteorólogos es que las máximas llevan diez días consecutivos por debajo de la media climatológica de agosto, algo que no se revertiría en los próximos días.

¿Cómo estará el clima en el AMBA según el Servicio Meteorológico Nacional?

Viernes 14: mínima de 10°C y máxima de 13°C, día inestable con nubosidad abundante y probables lluvias débiles y aisladas. Viento leve a moderado del este con ráfagas.

Sábado 15: mínima de 11°C y máxima de 15°C, sin mejoras contundentes. Predominio de nubes y probabilidad de lluvias débiles y aisladas, con vientos moderados a leves del este.

Domingo 16 (Día de la Niñez): mínima de 12°C y máxima de 18°C, la más alta del fin de semana. La mañana podría tener niebla y alguna lluvia débil asociada a un frente frío; hacia la tarde, el cielo mejoraría levemente. Vientos leves del sur.

Lunes 17: mínima de 11°C y máxima de 14°C. El día podría arrancar sin nubes, pero la cobertura aumentaría rápido hasta cubrir el cielo, con lluvias débiles a moderadas y posibles tormentas hacia el final de la jornada. Ráfagas de viento en torno a los 45 km/h por la tarde-noche.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante la posibilidad de lluvias y tormentas, el SMN recomendó:

Evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas

No permanecer en zonas bajas o anegadizas

Circular con precaución ante la posible acumulación de agua en la vía pública

Ante ráfagas de viento fuerte, asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas

Prestar atención a la posible caída de ramas o estructuras débiles

Clima en la Ciudad de Buenos Aires según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera:

Viernes 14: máxima 13°C, mínima de 10°C con cielo nublado durante todo el día.

Sábado 15: máxima 16°C, mínima de 12°C con cielo nublado durante todo el día y lloviznas durante la noche.

Domingo 16: máxima 17°C, mínima de 13°C con lloviznas durante la mañana y nublado durante el resto del día

Lunes 17: máxima 16°C, mínima de 10°C con cielo nublado durante todo el día.

Cómo estará el clima en las provincias con tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento

Según el informe oficial, Catamarca y Salta permanecerán bajo alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos en lo que queda de este jueves y durante parte del viernes 13 de agosto. Mientras que La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Juan tendrán alerta amarilla solo por nevadas.