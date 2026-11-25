MODO mantiene vigentes durante el cierre de noviembre reintegros de entre el 10% y el 25% pagando desde su aplicación o desde el home banking.

Durante los últimos días de noviembre de 2026, la billetera digital MODO mantiene activo un esquema de reintegros y descuentos de hasta el 25% en las principales cadenas de supermercados y comercios mayoristas del país.

Los beneficios están disponibles tanto para pagos presenciales como para compras online y operaciones sin contacto mediante tecnología NFC, siempre que se abone desde la app de MODO o desde la aplicación de los bancos adheridos.

Entre las cadenas incluidas figuran COTO , Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día, ChangoMás, La Anónima, Makro y diversos autoservicios regionales , con condiciones específicas respecto de los días de vigencia, los topes de reintegro por banco o por usuario y los montos mínimos de compra exigidos.

Qué descuentos ofrecen las principales cadenas de supermercados durante la última semana de noviembre

Dentro del segmento de grandes superficies y cadenas de alcance nacional, las promociones vigentes hasta fin de mes presentan los siguientes porcentajes y condiciones:

COTO: ofrece un 25% de reintegro los martes sin tope de devolución, con exclusiones y montos diferenciados según las condiciones del comercio y sin aplicación para tarjetas American Express.

Carrefour (Hiper, Market y Express): brinda un 10% de reintegro los miércoles con un tope de $10.000 por banco por mes y compra mínima de $20.000, al que se suma una promoción adicional del 5% de reintegro bajo las mismas condiciones.

Jumbo: aplica un 20% de reintegro los martes y jueves en compras presenciales y online, con un tope de $25.000 por banco por mes y una compra mínima de $100.000.

Disco: otorga un 20% de reintegro los viernes y sábados en compras presenciales y online, con tope de $25.000 por banco por mes y compra mínima de $100.000.

Vea: dispone de un 20% de reintegro los viernes en compras presenciales y online, con un tope de $25.000 por banco por mes y compra mínima de $100.000.

Día: ofrece un 20% de reintegro los viernes y sábados para pagos presenciales, online y NFC, con tope de $20.000 por banco por mes y compra mínima de $35.000.

ChangoMás y MásGo: en ChangoMás rige un 20% de reintegro los lunes en compras presenciales, online y NFC con tope de $25.000 por banco por mes y compra mínima de $75.000, mientras que en MásGo el 20% aplica los domingos de forma presencial y por NFC con tope de $20.000 mensuales y compra mínima de $30.000.

La Anónima (regiones Norte y Sur): concede un 20% de reintegro los viernes y sábados con un tope de $15.000 por banco por mes y compra mínima de $50.000.

Makro: brinda un 20% de reintegro los jueves con un tope de $20.000 por banco por mes.

MODO mantiene activo un esquema de reintegros y descuentos de hasta el 25% en las principales cadenas de supermercados y comercios mayoristas del país.

Qué reintegros rigen en supermercados regionales y comercios mayoristas

Además de las grandes cadenas, la plataforma incluye acuerdos con autoservicios provinciales, cooperativas y mayoristas distribuidos en distintos puntos del país:

Descuentos del 25%: los lunes rige un 25% de reintegro en Supermercados Alvear (tope semanal de $6.000 por usuario y compra mínima de $24.000), Supermercados La Reina (tope mensual de $25.000 por usuario) y Supermercados La Gallega (tope mensual de $20.000 por usuario).