Durante los últimos días de noviembre de 2026, la billetera digital MODO mantiene activo un esquema de reintegros y descuentos de hasta el 25% en las principales cadenas de supermercados y comercios mayoristas del país.
Los beneficios están disponibles tanto para pagos presenciales como para compras online y operaciones sin contacto mediante tecnología NFC, siempre que se abone desde la app de MODO o desde la aplicación de los bancos adheridos.
Entre las cadenas incluidas figuran COTO, Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día, ChangoMás, La Anónima, Makro y diversos autoservicios regionales, con condiciones específicas respecto de los días de vigencia, los topes de reintegro por banco o por usuario y los montos mínimos de compra exigidos.
Qué descuentos ofrecen las principales cadenas de supermercados durante la última semana de noviembre
Dentro del segmento de grandes superficies y cadenas de alcance nacional, las promociones vigentes hasta fin de mes presentan los siguientes porcentajes y condiciones:
- COTO: ofrece un 25% de reintegro los martes sin tope de devolución, con exclusiones y montos diferenciados según las condiciones del comercio y sin aplicación para tarjetas American Express.
- Carrefour (Hiper, Market y Express): brinda un 10% de reintegro los miércoles con un tope de $10.000 por banco por mes y compra mínima de $20.000, al que se suma una promoción adicional del 5% de reintegro bajo las mismas condiciones.
- Jumbo: aplica un 20% de reintegro los martes y jueves en compras presenciales y online, con un tope de $25.000 por banco por mes y una compra mínima de $100.000.
- Disco: otorga un 20% de reintegro los viernes y sábados en compras presenciales y online, con tope de $25.000 por banco por mes y compra mínima de $100.000.
- Vea: dispone de un 20% de reintegro los viernes en compras presenciales y online, con un tope de $25.000 por banco por mes y compra mínima de $100.000.
- Día: ofrece un 20% de reintegro los viernes y sábados para pagos presenciales, online y NFC, con tope de $20.000 por banco por mes y compra mínima de $35.000.
- ChangoMás y MásGo: en ChangoMás rige un 20% de reintegro los lunes en compras presenciales, online y NFC con tope de $25.000 por banco por mes y compra mínima de $75.000, mientras que en MásGo el 20% aplica los domingos de forma presencial y por NFC con tope de $20.000 mensuales y compra mínima de $30.000.
- La Anónima (regiones Norte y Sur): concede un 20% de reintegro los viernes y sábados con un tope de $15.000 por banco por mes y compra mínima de $50.000.
- Makro: brinda un 20% de reintegro los jueves con un tope de $20.000 por banco por mes.
Qué reintegros rigen en supermercados regionales y comercios mayoristas
Además de las grandes cadenas, la plataforma incluye acuerdos con autoservicios provinciales, cooperativas y mayoristas distribuidos en distintos puntos del país:
- Descuentos del 25%: los lunes rige un 25% de reintegro en Supermercados Alvear (tope semanal de $6.000 por usuario y compra mínima de $24.000), Supermercados La Reina (tope mensual de $25.000 por usuario) y Supermercados La Gallega (tope mensual de $20.000 por usuario).
- Descuentos del 20%: aplican los jueves en Basualdo y Mayorista Nini (tope mensual de $20.000 por banco), El Túnel (tope semanal de $6.000 por usuario) y Granja Benedetti (tope semanal de $5.000 por banco); los miércoles en Supermercados Átomo (tope mensual de $25.000 por banco), Cooperativa Obrera (tope mensual de $15.000 por banco) y Supermercados ISIS (tope semanal de $5.000 por usuario). Los viernes en Supers Federal, Córdoba, Mendoza y Santa Fe (tope mensual de $15.000 por banco), Josimar (tope semanal de $6.000 por banco) y en Alvear, El Túnel, Kilbel y Kigelman (tope semanal de $8.000 por usuario y compra mínima de $40.000). También rige el 20% los martes en Lácteos El Milagro ($6.000 semanales por usuario), lunes y miércoles en Supermercados Kilbel ($6.000 semanales con compra mínima de $30.000), de lunes a jueves en Bono Max ($6.000 semanales por usuario), de viernes a domingo en Supercoop CABA ($10.000 semanales con compra mínima de $40.000) y de lunes a jueves más sábados en Supermercados JK ($5.000 semanales con compra mínima de $25.000).
- Descuentos del 15% y 10%: Blowmax ofrece un 15% de reintegro los martes con tope semanal de $10.000 por banco y compra mínima de $60.000, mientras que Supermercados Tauil los lunes (tope semanal de $10.000 y compra mínima de $100.000) y los mayoristas Hergo y MAG los miércoles (tope mensual de $20.000 por banco) otorgan un 10% de devolución.