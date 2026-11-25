BBVA ofrece un descuento en su seguro de hogar para nuevos clientes.

Los clientes de BBVA España que contraten un seguro de hogar nuevo tienen hasta el 30 de noviembre para acceder a un descuento del 10% sobre el precio de la póliza. La oferta está pensada tanto para propietarios como para inquilinos, y se aplica durante toda la vida del seguro.

La promoción alcanza a las nuevas pólizas del Seguro BBVA Allianz Hogar, en todas sus modalidades, contratadas entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2026, ambos días incluidos. Quedan fuera las modificaciones de pólizas que ya estaban en vigor.

Con pocos días para que termine el plazo, conviene repasar cómo funciona el descuento y qué protege cada modalidad.

Un 10% de descuento mientras dure la póliza de BBVA

La rebaja se calcula sobre la prima neta, antes de impuestos y recargos, y se mantiene durante toda la vigencia del seguro. El precio se puede ver en la web y en la app del banco ya incluye el descuento.

La contratación debe hacerse a través de esos canales digitales. La campaña es compatible con las bonificaciones de la tarjeta BBVA Plan EstarSeguro, que permite ahorrar hasta un 15% al agrupar seguros y pagar en 12 meses sin coste.

El seguro tiene modalidades para propietarios e inquilinos. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock

Cinco modalidades para distintos tipos de vivienda

El seguro permite elegir la cobertura que mejor se ajuste a cada hogar, y modificarla más adelante sin esperar al vencimiento ni pagar penalización. Las modalidades disponibles son las siguientes:

Esencial , que cubre incendios, daños por agua, fenómenos meteorológicos y responsabilidad civil.

Más , que suma roturas, impactos desde el exterior, daños eléctricos y pérdida de bienes refrigerados.

Más Seguridad , que añade robo, uso fraudulento de tarjetas y cambio de cerradura.

Cobertura Total , la más completa, con todo riesgo accidental y filtraciones por paredes o fachadas.

Inquilino, que incluye las coberturas de Más Seguridad y otras específicas para quienes viven de alquiler.

En el caso de los inquilinos, la póliza incorpora el traslado temporal de bienes y la responsabilidad civil locativa, que cubre los daños accidentales causados a la vivienda.

Servicios sin coste en todas las pólizas

Todas las modalidades incluyen asistencia en la vivienda, servicio de bricolaje, asistencia informática, defensa jurídica y asistencia a mascotas y plantas.

La modalidad más completa suma servicio exprés, desatasco preventivo para viviendas unifamiliares y control de plagas.