Las reuniones de fin de año, encuentros con amigos o celebraciones familiares suelen tener un protagonista indiscutido sobre la mesa: la picada. Con una combinación equilibrada de quesos y fiambres, esta propuesta se presenta como una alternativa práctica y sabrosa para compartir sin complicaciones y disfrutar de una amplia variedad de sabores.

Con un peso aproximado de 1 kilo y un rendimiento estimado para 4 a 5 personas, esta opción resulta ideal para quienes buscan resolver el menú de una juntada de forma simple. Además, se puede conseguir tanto en sucursales como a través de compra online, con promociones y combinaciones que suelen renovarse periódicamente.

Picadas para reuniones: una opción práctica y llena de sabor

Lejos de ser solo un conjunto de productos, una buena picada se convierte en el centro de cualquier encuentro. La combinación de quesos seleccionados, fiambres variados y diferentes texturas invita a compartir, conversar y disfrutar de una experiencia gastronómica que se adapta a múltiples ocasiones.

Ya sea acompañada por una copa de vino, cerveza o alguna bebida sin alcohol, esta propuesta ofrece una alternativa versátil que encaja tanto en celebraciones familiares como en reuniones con amigos o encuentros laborales informales.

Además, la variedad de ingredientes permite combinar sabores suaves, intensos, cremosos y salados, generando un equilibrio capaz de satisfacer distintos gustos en una misma mesa. Esa diversidad es justamente una de las claves que explica por qué las picadas siguen siendo una de las opciones favoritas de los argentinos.

Exhibición en el mostrador de tablas de quesos y fiambres. Fuente: COTO, modificada con IA por El Cronista.

Tablas de quesos y fiambres: comodidad y variedad para compartir

Otro de los puntos fuertes de este tipo de propuestas es su practicidad. Al presentarse listas para consumir, no requieren elaboración previa ni tiempo de preparación, lo que permite enfocarse por completo en disfrutar de la compañía.

La presentación facilita además el servicio en cualquier tipo de reunión, convirtiéndose en una solución rápida para quienes desean ofrecer un menú atractivo sin necesidad de cocinar. En pocos minutos, la mesa queda preparada con una selección de productos pensada para compartir.

Esta practicidad, sumada a la calidad de los ingredientes, transforma a la picada en una opción cada vez más elegida para cumpleaños, celebraciones de fin de año y encuentros espontáneos.

Dónde comprar una picada completa para varias personas

Disponible en sucursales COTO y también mediante compra online en COTO Digital, esta alternativa se destaca por su accesibilidad. Con un precio de $26.999, ofrece una propuesta pensada para quienes buscan resolver el menú de una reunión con una combinación de calidad, variedad y conveniencia.

Cada porción está diseñada para brindar una experiencia equilibrada entre sabor y presentación, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes disfrutan de los clásicos de la gastronomía argentina.

En definitiva, esta selección de quesos y fiambres reúne tres atributos fundamentales: sabor, practicidad y variedad. Más allá de la comida, la propuesta apunta a potenciar esos momentos de encuentro que convierten cualquier reunión en una ocasión especial.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.