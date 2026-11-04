La utilización de medios de pago digitales se consolida como una de las herramientas más efectivas para el ahorro en bienes de primera necesidad.

Con el objetivo de cuidar el presupuesto diario, la utilización de medios de pago digitales se consolida como una de las herramientas más efectivas para el ahorro en bienes de primera necesidad.

Durante noviembre de 2026, diversas marcas de productos masivos mantienen activas rebajas directas y reintegros abonando mediante códigos QR o plataformas asociadas , permitiendo planificar las adquisiciones semanales según el día y el comercio elegido.

Cuándo y en qué supermercados aplican los descuentos de Mercado Pago

El esquema de promociones vigentes se encuentra distribuido a lo largo de toda la semana en las grandes cadenas del país, abarcando tanto sucursales físicas como plataformas de comercio electrónico:

Lunes: 25% de descuento en The Food Market (presencial y online), 20% en Vea, 15% en Carrefour y 15% en La Anónima pagando con código QR.

Martes: 15% de descuento en ChangoMás y MasOnline (en compras presenciales y digitales) y 15% en supermercados Toledo.

Miércoles: 15% de ahorro en sucursales físicas de Supermercados Día y en la tienda web Día Online.

Jueves: 15% de descuento en Carrefour escaneando el código QR en la línea de cajas.

Viernes: 25% de ahorro en Coto, 10% en Makro y 10% en Carrefour Maxi.

Sábados: 20% de descuento en Coto, 15% en Toledo, 15% en Diarco y 10% en Makro.

Domingos: 25% de ahorro en The Food Market, 20% en Coto, 15% en Toledo y 15% en Diarco.

El esquema de promociones vigentes se encuentra distribuido a lo largo de toda la semana en las grandes cadenas del país.

Qué alternativas de financiación y descuentos online están disponibles

Además de las promociones diarias por cadena, la plataforma ofrece opciones especiales para compras en canales digitales, comercios mayoristas y facilidades de pago en cuotas :

Hasta 35% de descuento: beneficio disponible de forma exclusiva en la sección de Supermercado dentro de la plataforma de Mercado Libre.

5% de descuento todos los días: aplica en todas las sucursales de la cadena mayorista Maxiconsumo abonando con dinero disponible en cuenta a través del código QR.

3 cuotas sin interés todos los días: habilitado en cadenas regionales y autoservicios como Autoservicio Don Antonio, Grupo El Nene, Kibel Supermercados, Cuchermercados, Toledo, Grupo Sakim, The Food Market y compras seleccionadas en Supermercados Día.

6 cuotas sin interés: disponible en comercios mayoristas adheridos y para sectores específicos como electrodomésticos, bazar y tecnología en grandes superficies.

El paso a paso para validar y aprovechar los beneficios en línea de cajas

Para garantizar que el reintegro o la rebaja automática se apliquen de forma correcta al abonar la compra, resulta indispensable que el usuario realice una comprobación previa antes de llegar al punto de venta.

Desde la propia aplicación de Mercado Pago, en el apartado específico de Beneficios, se pueden consultar los detalles de las promociones vigentes, los medios de pago adheridos y los topes de devolución establecidos para cada cadena.

Al momento de concretar la transacción en la sucursal, la mayoría de estos descuentos requiere que el cliente efectúe el pago escaneando directamente el código QR disponible en la línea de cajas.

Para que la bonificación se procese sin inconvenientes, la operación debe saldarse utilizando el dinero disponible en la cuenta virtual o una tarjeta de débito previamente vinculada a la plataforma.