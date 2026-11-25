La industria de la salud está cambiando sus fuentes de innovación y sus modelos de negocio.

Mientras los laboratorios argentinos buscan acuerdos con compañías asiáticas para incorporar nuevos desarrollos farmacéuticos, los prestadores médicos avanzan en el uso de datos e inteligencia artificial para personalizar tratamientos y reducir costos.

El desafío común es transformar esas inversiones en mejores prestaciones y productos accesibles, en un sistema que necesita optimizar sus recursos.

El cambio de estrategia quedó expuesto durante un panel del Encuentro de Líderes, en el que participaron Jorge De All, presidente del Sanatorio Otamendi y director ejecutivo de Medicus; Sebastián Lusardi, CEO de Grupo L; Edgardo Vázquez, gerente general de Laboratorios Bagó; y Alfredo Weber, director general de Gador.

Aunque sus compañías operan en distintos segmentos, coincidieron en que la tecnología y la eficiencia serán determinantes para el desarrollo del sector.

Uno de los movimientos más relevantes se da en la industria farmacéutica, donde los laboratorios locales buscan nuevas vías para desarrollar nuevas soluciones terapéuticas. En Bagó, el foco está puesto en Asia, particularmente en China y Corea del Sur, mercados que ganaron protagonismo en el mercado global.

Vázquez explicó que las compañías farmacéuticas globales destinan a investigación y desarrollo presupuestos que superan ampliamente los disponibles en la Argentina. Frente a esa diferencia de escala, la empresa comenzó a explorar acuerdos con firmas asiáticas para incorporar medicamentos destinados a enfermedades que todavía no tienen tratamiento.

“Tenemos tres acuerdos cerrados con empresas chinas y, si avanzan los programas de estudios clínicos, esperamos tener esos medicamentos en la Argentina”, adelantó. El desafío, agregó, será lograr que esas innovaciones lleguen al mercado local a precios accesibles.

La búsqueda de nuevos desarrollos convive con inversiones en capacidad industrial. Gador inauguró este año una planta de macromoléculas, con la que busca ampliar su producción de medicamentos biotecnológicos. Entre sus desarrollos se encuentra un biosimilar para la atrofia muscular espinal. La compañía cuenta con seis plantas y cerca de 1500 empleados .

“Miramos qué necesita el paciente y, a partir de esas necesidades, construimos el desarrollo de los futuros lanzamientos”, explicó Weber. La empresa tiene más de 100 productos en pipeline y busca sostener sus inversiones para incorporar medicamentos de última generación. También destacó el papel de la industria como generadora de exportaciones y sustitución de importaciones.

Pero la innovación no se limita al desarrollo de nuevos medicamentos. También empieza a modificar los procesos de fabricación y los tiempos necesarios para llevar un producto al mercado. Bagó trabaja desde hace tres años con la Universidad de Montevideo en un modelo que permite mejorar la formulación de medicamentos y reducir cerca de un 20% los plazos de desarrollo. A eso se suma la incorporación de inteligencia artificial generativa y equipamiento tecnológico en sus plantas.

“Hoy el gran problema de la salud no es la innovación, sino la eficiencia en el uso de los recursos”, planteó Vázquez. El ejecutivo señaló que la industria todavía enfrenta dificultades para renovar sus equipos, buena parte de los cuales provienen del exterior, después de años en los que las restricciones a las importaciones complicaron el acceso a tecnología.

Esa necesidad de eficiencia también atraviesa a los prestadores médicos. Medicus y el Sanatorio Otamendi están en procesos de expansión e incorporan herramientas tecnológicas para mejorar la coordinación de sus operaciones y la atención de los pacientes. De All destacó especialmente el potencial de los datos para segmentar poblaciones y adaptar los tratamientos a las necesidades de cada persona.

“Se nos abre una enorme cantidad de posibilidades para adecuar los tratamientos a cada paciente en particular”, sostuvo. La compañía explora nuevas aplicaciones para hacer más eficientes los procesos médicos y ampliar el acceso de quienes hoy quedan fuera del sistema.

En ese camino, el ejecutivo remarcó que la incorporación de tecnología debe convivir con una atención cercana y humanizada. Para Medicus, el objetivo es coordinar las distintas áreas de la prestación médica sin perder de vista las necesidades de los pacientes.

La transformación también alcanza a las empresas que proveen servicios a otras industrias. Grupo L, dedicada a la alimentación institucional, higiene, mantenimiento, espacios verdes y logística, pasó de tener 3000 empleados a 7200 desde que asumió, a fines de 2023, la operación local de Compass Group. Su crecimiento estuvo vinculado, en parte, a la expansión de los proyectos de oil & gas, y minería, donde presta servicios.

Lusardi explicó que esa expansión exigió un proceso de transformación cultural y una mayor incorporación de herramientas para gestionar operaciones complejas. Según comentó, la inteligencia artificial y el análisis de datos le permiten a la firma mejorar la trazabilidad y contar con información más rápida y precisa.

De cara a 2027, Grupo L estima que la actividad de oil & gas y minería siga traccionando el negocio, aunque su CEO consideró necesario que las nuevas reglas para esos sectores se consoliden y ofrezcan previsibilidad.

En los laboratorios, las perspectivas también están vinculadas con la continuidad de los proyectos de inversión. Vázquez recordó que Bagó lleva más de 90 años en el país y que sus decisiones de desarrollo industrial exceden los ciclos económicos y electorales. “Hay que seguir invirtiendo en capital humano, tecnología, manufactura e infraestructura”, afirmó.

Weber, por su parte, anticipó que Gador continuará con su plan de expansión y el desarrollo de su cartera de productos. En Medicus, De All puso el acento en la formación y atracción de profesionales, especialmente jóvenes, como una condición para sostener el crecimiento.

“Mantenemos nuestra mirada de crecimiento. Es muy importante el talento humano y el rol de las personas, sobre todo de los jóvenes”, cerró.