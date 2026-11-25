Usar una moto todos los días y usar un auto pueden parecer experiencias similares desde el punto de vista del mantenimiento: ambos tienen un motor que requiere lubricación y cambios periódicos de aceite. Sin embargo, detrás de ese procedimiento existen diferencias mecánicas que hacen que no cualquier lubricante resulte apropiado para ambos vehículos.

En muchas motos de cuatro tiempos, el mismo aceite interviene en la lubricación del motor, la transmisión y el embrague húmedo. Por eso debe trabajar con características de fricción compatibles con el funcionamiento del embrague, además de proteger los componentes mecánicos.

Para responder a estas particularidades, YPF desarrolló RÖD, su línea de lubricantes específica para motos. Según la información proporcionada por la compañía, fue concebida teniendo en cuenta las condiciones propias de estos motores, entre ellas la lubricación integral, una mayor exigencia térmica, menor volumen de cárter, regímenes de mayores revoluciones y la consecuente exigencia que esas condiciones imponen sobre el aceite.

Por qué una moto necesita un aceite específico

Una de las grandes diferencias aparece en el embrague. En las motos que utilizan embrague húmedo, sus componentes funcionan en contacto con el mismo aceite que interviene en la lubricación del motor y la transmisión. Por eso, el lubricante debe ofrecer características de fricción adecuadas para ese sistema.

La línea RÖD 4T satisface la norma JASO T903 MA2, que contempla requisitos de fricción para el funcionamiento del embrague húmedo. La elección debe respetar la viscosidad y las especificaciones indicadas por el fabricante.

Lubricante YPF RÖD 4T junto a una motocicleta. Fuente: YPF, modificada con IA por El Cronista.

Las condiciones de trabajo también son distintas. De acuerdo con el material proporcionado por YPF, en las motos entran en juego mayores revoluciones, exigencia térmica y un volumen de cárter menor, factores que pueden someter al lubricante a condiciones particularmente exigentes. RÖD es la línea de lubricantes de YPF desarrollada específicamente para motocicletas.

Qué busca aportar la línea RÖD de YPF

Entre los atributos que YPF destaca para RÖD aparecen la protección, el control térmico, la resistencia a la oxidación, el cuidado orientado a la vida útil del motor y el buen desempeño del embrague. La propuesta contempla, además, distintos tipos de uso y conducción, por lo que la elección debe realizarse según las características y requisitos de cada moto.

La diferencia importa especialmente al momento del cambio de aceite. En lugar de asumir que un lubricante utilizado en un automóvil también puede colocarse en una motocicleta, la referencia debe ser el manual del fabricante, donde se indican la viscosidad y las especificaciones requeridas.

El concepto detrás de RÖD de YPF parte, entonces, de una diferencia mecánica concreta: una moto puede exigirle al lubricante tareas y condiciones de funcionamiento particulares. Motor, transmisión y embrague pueden compartir la lubricación, mientras las altas revoluciones y la temperatura agregan exigencias. Por eso, utilizar un producto específico y respetar las especificaciones recomendadas forman parte del mantenimiento adecuado de la moto.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.