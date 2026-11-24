El Black Friday llegó a Ikea con una promoción especial para quienes buscan preparar la casa para las fiestas de fin de año. La compañía ofrece un 30% de descuento en productos de Navidad para decorar el hogar, con rebajas en árboles, luces y adornos seleccionados de su catálogo.

La oferta está disponible del 20 al 29 de noviembre de 2026, tanto en las tiendas físicas como a través de la página web de Ikea España. También se pueden realizar compras por teléfono, llamando al 900 400 922. La promoción permite ahorrar en distintos artículos de decoración navideña, desde pequeños árboles artificiales hasta guirnaldas luminosas y accesorios para ambientar las habitaciones.

Árboles de Navidad en Ikea: modelos con hasta un 30% de descuento

Ikea ofrece diferentes alternativas para decorar el hogar durante las fiestas, con árboles de Navidad de distintos tamaños, estilos y formatos. La compañía incluye opciones artificiales para interiores y exteriores, además de modelos pequeños para quienes tienen poco espacio. Entre los productos rebajados se encuentran:

Árbol de Navidad artificial verde de 150 centímetros : su precio pasa de 29,99 euros a 20,99 euros . Esto supone un ahorro de 9 euros durante la campaña.

Planta artificial de Navidad de 15 centímetros: pasa de 14,99 euros a 10,49 euros, con un ahorro de 4,50 euros. Es una alternativa compacta para colocar en la entrada o junto al sofá.

Ikea ofrece descuentos en productos de Navidad para decorar el hogar. Fuente: Captura de Ikea

Luces de Navidad: guirnaldas LED y lámparas decorativas desde 2,09 euros

La campaña de Black Friday también incluye artículos de iluminación para crear ambientes navideños en distintas habitaciones. Ikea ofrece guirnaldas luminosas, lámparas con forma de estrella y pantallas decorativas para colocar en ventanas, mesas, salones y árboles. Entre las opciones disponibles se encuentran dos productos de la colección STRÅLA :

Guirnalda luminosa LED multicolor: cuesta 2,09 euros , frente a los 2,99 euros anteriores. Tiene 4,5 metros de largo, funciona con pilas e incorpora 40 diodos de distintos colores. Puede utilizarse en espacios sin enchufes cercanos.

Pantalla para lámpara con forma de estrella: baja de 3,99 euros a 2,79 euros. Está fabricada en papel blanco con un diseño de estrella y encaje, pensado para aportar una iluminación cálida y acogedora.

Ikea ofrece descuentos en surtidos de Navidad. Fuente: Captura de Ikea

Adornos de Navidad en rebaja: Papá Noel y calcetines desde 2,09 euros

Quienes quieran renovar los adornos del árbol o sumar nuevos detalles a la decoración también encontrarán alternativas dentro de la campaña. El catálogo de Ikea incluye figuras navideñas, accesorios para la mesa, velas y otros complementos para ambientar la casa.

Entre los productos destacados aparecen los coleccionables VINTERFINT, diseñados por Marta Krupińska. Se trata de figuras de pájaros, renos y Papá Noel que esconden pequeños compartimentos para guardar dulces. Dos de los artículos incluidos en la promoción son:

Adorno de Papá Noel con rayas rojas de 16 centímetros: pasa de 2,99 euros a 2,09 euros , con un ahorro de 0,90 euros.

Calcetín de Navidad de rayas multicolor: baja de 5,99 euros a 4,19 euros, lo que representa un ahorro de 1,80 euros.

La promoción de Black Friday estará vigente hasta el 29 de noviembre de 2026 o hasta agotar existencias, por lo que los precios rebajados dependen de la disponibilidad de cada producto.