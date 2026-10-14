Nuevo outlet Adidas ofrece 2x1 en zapatillas y descuentos de hasta el 80% (Fuente: Archivo).

El mercado de indumentaria deportiva suma una nueva parada estratégica para los cazadores de ofertas. Adidas inauguró recientemente un nuevo outlet en el barrio porteño de Núñez, ubicado en el complejo comercial X-TIRO Sport · Food · Shops, sobre la avenida Guillermo Udaondo 1365, a pocos metros del estadio Monumental .

El establecimiento se presenta como una alternativa clave para renovar el guardarropa deportivo, combinando una ubicación de fácil acceso con promociones agresivas en diversos rubros.

Cuáles son las “joyitas” del outlet de Adidas

El nuevo local ha puesto el foco en la rotación de stock con esquemas de descuentos que buscan captar tanto a deportistas como a fanáticos del fútbol. Entre las propuestas más destacadas se encuentran:

2x1 en zapatillas: la promoción alcanza a modelos urbanos y deportivos seleccionados. Según las primeras referencias, existen opciones que parten desde los $ 40.000 por unidad al adquirir dos pares .

80% de descuento en la segunda unidad: este beneficio aplica a prendas seleccionadas. Por ejemplo, se han visto camperones de invierno con un valor de $ 128.000 por unidad al llevar dos ejemplares bajo las condiciones de la oferta.

Liquidación de botines y camisetas: para los amantes del fútbol, el outlet ofrece botines desde $ 31.500 y camisetas titulares oficiales de la Selección Argentina a $ 149.000 .

Últimos pares: el sector de saldos cuenta con una rebaja directa del 30% en modelos seleccionados, ideal para quienes buscan precios bajos sin una preferencia rígida de talle o diseño.

Nuevo outlet Adidas ofrece 2x1 en zapatillas y descuentos de hasta el 80% (Fuente: Archivo). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Indumentaria oficial de River Plate

Dada su cercanía con el estadio de River Plate, el local dispone de una sección dedicada a la indumentaria oficial del club, que incluye desde camisetas y camperas hasta ropa de entrenamiento.

No obstante, desde la administración advierten que no todos los artículos del club participan automáticamente de las promociones generales, por lo que se recomienda consultar en el sector de cajas por las ofertas vigentes para cada prenda en particular.

Nuevo outlet Adidas ofrece 2x1 en zapatillas y descuentos de hasta el 80% (Fuente: Archivo).

Antes de acercarse al local, es preciso tener en cuenta los siguientes puntos para optimizar la compra: