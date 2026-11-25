Qué significa la señal de tránsito con un círculo rojo, un 4 y la palabra TNS debajo: por qué es importante reconocerla, según las normas viales de Argentina.

Una señal de tránsito que aparece en un puente o en el acceso a un pueblo es al de un círculo rojo, un 4 y la palabra TNS debajo.

Si bien muchos se lo confunden con un cartel referido a la velocidad, se trata de una señal que indica la limitación de peso y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Qué significa el 4 con la sigla TNS

Según el Anexo L del Decreto 779/95 de la Ley 24.449, se clasifica como señal reglamentaria con el código. Esto quiere decir que es de cumplimiento obligatorio y no una recomendación.

La misma “prohíbe circular a partir de la señal con un tonelaje total o por eje mayor al indicado en la señal”. Esto quiere decir que indica una limitación de peso: no pueden circular por ese tramo los vehículos que superen las 4 toneladas, contando la carga que llevan.

Qué significa la señal de tránsito con un círculo rojo, un 4 y la palabra TNS debajo: por qué es importante reconocerla, según las normas viales de Argentina. Generado con IA.

TNS es la abreviatura de toneladas, por lo que el número cambia según el lugar y se pueden encontrar con otros valores.

La duda al respecto es si alcanza a todos los vehículos. Esto depende de la carga; sin embargo, un auto particular común no suele llegar a ese valor.

Los casos que más se acercan al límite son:

Camiones livianos y utilitarios con mercadería .

Camionetas con acoplado o trailer cargado.

Casas rodantes y motorhomes.

Camiones de obra y de reparto.

Estas señales se instalan donde el pavimento o la estructura no soportan más peso , como puentes, accesos y calles con base débil.

Cómo distinguirla de otras señales parecidas

El círculo rojo marca siempre una prohibición o una restricción, pero cada señal limita algo distinto:

R11 por eje : restringe cuánto puede cargar cada eje, no el total.

R12, limitación de altura : protege pasos bajos.

R13, limitación de ancho : advierte sobre calzadas angostas.

R15, velocidad máxima: número negro sin sigla, expresado en km/h.

La diferencia clave es que la de peso total considera todo el vehículo con su carga, mientras que la de eje mira cómo se reparte ese peso.

El tramo restringido termina donde aparece la señal de fin de prescripción. Por eso, si no hay cartel de desvío, conviene buscar rutas alternativas con anticipación.

En conclusión, reconocer la señal con el 4 y TNS sirve para evitar sanciones, pero también para cuidar las rutas y los puentes que usamos todos. Antes de salir con una carga pesada, chequeá el peso total del vehículo y el recorrido.