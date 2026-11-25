La famosa gestora de inversiones Cathie Wood tiene una forma particular de moverse en Wall Street: busca empresas que puedan cambiar industrias enteras, incluso cuando sus negocios todavía están en una etapa de desarrollo o el mercado no termina de reconocer su potencial. Su estrategia combina inteligencia artificial, automatización, biotecnología, criptomonedas y exploración espacial, entre otras áreas.

La inversora estadounidense, conocida como la “reina de la Bolsa”, es fundadora y CEO de ARK Invest, una gestora especializada en innovación disruptiva. A través de distintos fondos cotizados (ETF), construye carteras que buscan anticiparse a las próximas grandes transformaciones de la economía.

Uno de sus principales vehículos es el ARK Innovation ETF (ARKK), que permite seguir de cerca sus decisiones de inversión. La cartera cambia de manera frecuente: ARK compra y vende acciones según sus expectativas sobre las compañías y las tecnologías que considera más prometedoras.

Al cierre del 24 de noviembre de 2026, el fondo tenía 44 posiciones. Entre las principales aparecen Tesla, SpaceX, Tempus AI, Circle, Coinbase, Shopify y Twist Bioscience. También incorporó inversiones en OpenAI y mantiene exposición a fabricantes de chips y empresas de infraestructura tecnológica.

Cathie Wood es una de las inversoras expertas más reconocidas del mundo.

Tesla y SpaceX, las dos grandes apuestas

La compañía que ocupa el primer lugar de la cartera es Tesla (TSLA), con una participación del 12,37% del ARK Innovation ETF. La apuesta de Wood excede el negocio tradicional de los vehículos eléctricos: considera que la automotriz puede convertirse en una plataforma tecnológica vinculada con inteligencia artificial, conducción autónoma, robotaxis y robótica.

La segunda posición corresponde a SpaceX (SPCX), con un peso del 8,68%. La compañía aeroespacial de Elon Musk representa otra de las grandes convicciones de Wood, que ve oportunidades de crecimiento en los lanzamientos espaciales, las comunicaciones satelitales y el desarrollo de infraestructura en órbita.

Las dos empresas concentran, por sí solas, más de una quinta parte del fondo. Esto muestra hasta qué punto ARK está dispuesta a concentrar sus inversiones en compañías que considera capaces de protagonizar cambios tecnológicos de largo alcance.

Cathie Wood apuesta fuerte a dos empresas de Elon Musk: Tesla y SpaceX.

OpenAI y las empresas que desarrollan inteligencia artificial

Una de las novedades de la cartera es OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT. ARKK mantiene una participación en la empresa mediante títulos privados, que representan el 3,46% de sus activos al cierre del 24 de noviembre.

Es una inversión diferente de las acciones tradicionales que componen el fondo: OpenAI no cotiza en Bolsa y su participación no tiene un ticker bursátil convencional.

La apuesta por la inteligencia artificial también aparece en otras compañías. Nvidia (NVDA), fabricante de procesadores y aceleradores utilizados en centros de datos, representa el 2,69% de la cartera. Advanced Micro Devices (AMD), Meta (META), Amazon (AMZN) y Cerebras Systems (CBRS) completan distintas partes de esa estrategia.

También aparece CoreWeave (CRWV), una compañía que ofrece infraestructura de computación en la nube para desarrollar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Su presencia refleja que Wood no apuesta solamente por quienes crean los modelos, sino también por las empresas que proporcionan la capacidad de procesamiento necesaria para hacerlos funcionar.

Tempus AI y Twist Bioscience: inteligencia artificial y biotecnología

La tercera posición más importante del fondo es Tempus AI (TEM), con una participación del 4,92%. La empresa utiliza inteligencia artificial y grandes volúmenes de datos médicos para desarrollar herramientas de diagnóstico, selección de tratamientos y medicina de precisión.

La tesis de inversión apunta a que la combinación de información genética, datos clínicos y algoritmos permitirá mejorar la detección y el tratamiento de enfermedades.

Otra compañía que ganó protagonismo es Twist Bioscience (TWST), que representa el 3,16% de ARKK. Se dedica a la fabricación de ADN sintético mediante procesos tecnológicos que permiten producir secuencias genéticas para investigación, desarrollo de medicamentos y otras aplicaciones biotecnológicas.

En este mismo segmento aparecen CRISPR Therapeutics (CRSP), especializada en edición genética, e Intellia Therapeutics (NTLA). Ambas trabajan en terapias que buscan modificar directamente el material genético para tratar enfermedades.

La presencia de estas empresas muestra que Wood considera que los avances en biología y genética pueden tener un impacto económico comparable al de la revolución digital.

Coinbase, Circle y Robinhood: la apuesta financiera

Las finanzas digitales constituyen otro de los pilares de la cartera.

Circle (CRCL), responsable de la stablecoin USDC, representa el 3,75% del fondo. Su negocio está vinculado con el desarrollo de monedas digitales respaldadas por activos tradicionales y nuevas infraestructuras de pagos basadas en blockchain.

Coinbase (COIN), con una participación del 3,35%, es otra de las principales apuestas. La plataforma permite comprar, vender y custodiar criptomonedas, y puede beneficiarse de una mayor adopción de los activos digitales.

También figura Robinhood (HOOD), con el 2,54%. La compañía desarrolló una plataforma de inversión orientada al público minorista y amplió sus servicios hacia las criptomonedas y otros productos financieros.

En este grupo aparece además Block (XYZ), anteriormente conocida como Square, que desarrolla soluciones de pagos y servicios financieros digitales.

La inversión en Coinbase muestra el interés de la reina de la Bolsa por el mundo cripto.

Shopify, Amazon y Palantir: las empresas de la nueva economía

La cartera también incluye compañías vinculadas con la transformación de los negocios tradicionales.

Shopify (SHOP), con el 3,26% de los activos, ofrece infraestructura tecnológica para que empresas y comercios puedan vender por internet, administrar sus operaciones y procesar pagos.

Amazon (AMZN), por su parte, combina el negocio del comercio electrónico con su división de servicios de computación en la nube, Amazon Web Services, que también participa del crecimiento de la inteligencia artificial.

Palantir Technologies (PLTR), con el 2,53%, representa otra de las apuestas por el uso de grandes volúmenes de datos. La compañía desarrolla plataformas de análisis de información e inteligencia artificial para empresas y organismos gubernamentales.

Cómo se distribuye la cartera de Cathie Wood

Las posiciones de ARKK permiten identificar cinco grandes áreas de inversión: inteligencia artificial y semiconductores; movilidad autónoma y tecnología espacial; biotecnología y medicina de precisión; blockchain y servicios financieros digitales; y plataformas de software y comercio electrónico.

Sin embargo, la estrategia no está libre de riesgos. El fondo concentra una parte importante de sus activos en un grupo relativamente reducido de empresas, muchas de ellas expuestas a tecnologías emergentes y a expectativas de crecimiento que pueden tardar años en materializarse.

Al 24 de noviembre, las diez principales posiciones representaban el 51,4% de la cartera. Además, ARKK mantenía una participación del 5,76% en instrumentos de liquidez del Tesoro estadounidense.

Para los inversores argentinos que quieran seguir las decisiones de Wood, varias de sus compañías pueden negociarse en Wall Street y algunas cuentan con Cedear en el mercado local. De todos modos, comprar una de esas acciones no equivale a replicar la estrategia de ARK: la composición del fondo, el peso de cada empresa y los movimientos de compra y venta forman parte de una gestión activa.

La filosofía de Cathie Wood es siempre la de identificar tecnologías que puedan transformar la economía y apostar por las compañías que, a su juicio, estarán en condiciones de liderar ese cambio.