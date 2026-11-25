Un fenómeno astronómico poco frecuente se prepara para recorrer parte del territorio argentino. Se trata de un eclipse solar anular, en el que el disco lunar no alcanza a cubrir por completo al Sol y deja a la vista un aro brillante: el llamado “anillo de fuego”.

Eclipse solar anular: fecha y recorrido

El espectáculo está previsto para el sábado 6 de febrero de 2027. El eclipse ingresará desde el océano Pacífico por el sur de Chile, cruzará la cordillera y se adentrará en la Patagonia. La franja donde se verá el anillo completo pasará por Esquel, en Chubut, y por sectores de Río Negro, La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires.

El sur del país tendrá el rol protagónico, y Esquel y sus alrededores figuran entre los puntos más recomendados para seguirlo. También se podrá ver desde otras localidades, aunque con condiciones de visibilidad distintas: Sarmiento, Viedma, Bahía Blanca, Mar del Plata y Tandil.

Para los aficionados a la astronomía, poder presenciarlo desde distintos puntos del país lo convierte en una ocasión especial, y para cualquiera que quiera ver uno de los fenómenos naturales más llamativos del cielo.

Eclipse solar anular: ¿qué esperan los especialistas?

Astrónomos y divulgadores de la red Eclipses.com.ar y de las Jornadas del eclipse solar anular 2027 analizaron cómo se desplazará el anillo sobre la Patagonia y la llanura pampeana.

Subrayaron que “la elevada altura del Sol sobre el horizonte facilitará una visual despejada en gran parte de la traza”.

Imagen creada con IA

¿Cómo prepararse?

Distintos municipios patagónicos y ciudades del sur bonaerense, entre ellas Bahía Blanca, Tandil y Viedma, ya empiezan a organizar actividades educativas y circuitos de astroturismo.

Martín Fernández, director del Planetario de San Luis , remarcó que “el fenómeno astronómico funcionará como un poderoso motor para dinamizar las economías regionales, además de su enorme valor científico y educativo”.

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Y una recomendación que no admite excepciones: la radiación solar directa nunca desaparece por completo, ni siquiera en el momento del anillo. Por eso es obligatorio usar anteojos certificados bajo la norma ISO 12312-2 o filtros solares homologados para cámaras y telescopios.

Quienes planeen ubicarse dentro de la franja de anularidad deberán consultar con anticipación los horarios locales de contacto y priorizar siempre la protección ocular certificada para disfrutar del eclipse de manera segura.