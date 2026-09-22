Uno de los beneficios que ofrece el ISSSTE para sus jubilados y trabajadores es la posibilidad de viajar y hacer uso de los servicios turísticos con los préstamos personales del Turismo Social.

El Gobierno de México y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, tiene activo el préstamos de dinero destinado a turismo social. El monto de los préstamos va desde los 30.000 a los 50.000 pesos. El monto final del préstamo “dependerá de su antigüedad laboral en el Gobierno, así como, de su sueldo base”.

Requisitos para acceder a los préstamos personales de Turismo Social del ISSSTE

El préstamo personal de Turismo Social del ISSSTE aplica para “todos los derechohabientes que cuenten con una antigüedad mayor a 6 meses, siempre que su tipo de contratación considere el acceso a todas las prestaciones”.

ISSSTE. Tener un mínimo de seis meses de antigüedad de incorporación total al régimen de seguridad social del No contar con un préstamo personal vigente, ni tener un adeudo con el Instituto por este concepto. Contar con una capacidad de endeudamiento que no exceda el 50% del salario básico del trabajador, o bien, del 50% del valor de la pensión.

Préstamos del ISSSTE para turismo social. ISSSTE

Pago del préstamo Turismo Social hasta en 24 meses para pensionados

El plazo para el pago del préstamo varía según la categoría del beneficiado ante el ISSSTE. Para trabajadores, el plazo va de 24 a 48 quincenas y los pensionados podrán pagar el préstamos entre 12 y 24 meses.

Los interesados podrán acercarse de forma directa y presencial a las oficinas de Servicios Turísticos para la asignación del préstamo Turismo Social.