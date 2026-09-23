El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que el país estaba dispuesto a negociar con EE.UU., pero advirtió que no aceptaría el “matonismo” de Donald Trump.

“Estamos listos para dialogar, pero no aceptaremos el lenguaje de la fuerza”, dijo Pezeshkian ante la Asamblea General de la ONU el miércoles.

Sus declaraciones llegaron un día después de que Trump amenazara con “aniquilar” a la república islámica en un combativo discurso ante líderes mundiales.

Pezeshkian habló después de que miembros de su delegación mantuvieran conversaciones con altos funcionarios estadounidenses al margen de la ONU el martes.

El presidente iraní mostró fotografías de quienes, según dijo, eran víctimas iraníes del conflicto desatado por EE.UU. e Israel en febrero .

Poco después de que comenzara su discurso, la delegación estadounidense se retiró del recinto.

Pezeshkian viajó a Nueva York apenas meses después de que la guerra entre EE.UU., Israel e Irán se extendiera por Medio Oriente y provocara un shock energético global.

Poco después de que comenzara el discurso de Pezeshkian, la delegación estadounidense se retiró del recinto. Fuente: EPA SARAH YENESEL

Sus palabras siguieron al discurso de Trump ante la Asamblea General el martes, cuando el presidente estadounidense dijo que podía “aniquilar a la república islámica y hacerlo rápido” si Irán no aceptaba los términos de EE.UU. para un acuerdo que pusiera fin a los combates.

Pero Trump también anticipó que lograría cerrar un acuerdo de paz después de las elecciones de medio término de noviembre, que determinarán si su Partido Republicano conserva el control del Congreso.

El presidente estadounidense dijo tras su discurso que los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner tuvieron “una muy buena reunión” con miembros de la delegación iraní. La televisión estatal iraní informó que el canciller Abbas Araghchi participó de las primeras conversaciones directas entre EE.UU. e Irán desde junio.