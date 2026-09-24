Las plataformas de streaming continúan renovando sus catálogos con lanzamientos de peso pensados para el descanso del fin de semana.

La gran novedad para los fanáticos de la animación es Toy Story 5, que llegó a Disney+ este miércoles 23 de septiembre y ya está disponible para ver en casa.

La quinta película de la saga de Pixar desembarca en la plataforma pocos meses después de su exitoso paso por las salas de cine.

¿Cuándo se estrenó Toy Story 5 en Disney+?

Toy Story 5 se estrenó en Disney+ el miércoles 23 de septiembre de 2026. Desde esa fecha, la quinta película de la saga de Pixar está disponible para ver en streaming desde cualquier dispositivo compatible con la plataforma.

El esperado reencuentro de Woody, Buzz y la banda clásica

La nueva entrega marca el regreso a la pantalla de los juguetes más queridos del cine.

Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo vuelven a compartir pantalla en una aventura que busca recuperar la esencia de amistad y lealtad que caracterizó a la franquicia desde su primera película en 1995.

La producción mantiene las voces originales y el estilo visual detallado que convirtió a Pixar en un referente de la industria.

Disney+ oficial

El nuevo desafío: los juguetes en la era de las pantallas

En esta oportunidad, la historia plantea un conflicto muy actual para las infancias modernas: la competencia directa entre los juguetes tradicionales y la tecnología .

El grupo de amigos debe enfrentarse al desafío de mantener el interés de los chicos en un contexto dominado por tabletas, teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos, lo que da lugar a situaciones cómicas y momentos de profunda reflexión sobre el paso del tiempo.

Un paso por los cines que revalidó la vigencia de la saga

Tras su paso por las salas comerciales, la película se consolidó como uno de los títulos más vistos del año, atrayendo tanto a nuevas generaciones de niños como a adultos nostálgicos que crecieron con las primeras entregas.

La crítica destacó la capacidad de la historia para renovar su propuesta temática sin perder los valores emocionales que identifican a la saga desde hace casi tres décadas.

El plan ideal para un maratón animado en familia

Con la llegada de este título, la plataforma reúne la franquicia completa en su catálogo, incluyendo las cuatro películas anteriores y los cortometrajes especiales.

La producción ya se encuentra disponible en alta definición, con opciones de doblaje en español latino y audio original, convirtiéndose en una de las principales opciones de entretenimiento para el fin de semana.