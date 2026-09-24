La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene actualizado el calendario de pagos de los jubilados y pensionados cuyos haberes superan la mínima, y durante el jueves 24 de septiembre será el turno de cobro de un grupo concreto de beneficiarios.

El organismo gubernamental llevará a cabo la dispersión de recursos según la terminación del DNI, por lo que cada argentino incluido en este grupo tendrá asignada una fecha particular de la semana para recibir su depósito.

¿Cuáles son los beneficiarios que ya cobraron la jubilación y pensión?

Mientras transcurre la segunda mitad de septiembre, algunos beneficiarios ya recibieron los depósitos de sus haberes. Se trata de todos aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos superan la mínima establecida y poseen un determinado DNI.

En este sentido, la acreditación de haberes se hizo efectiva para los siguientes beneficiarios:

Martes 22 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 23 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

¿Qué jubilados y pensionados cobran el jueves 24 de septiembre?

Los jubilados y pensionados que aún restan cobrar son aquellos cuyos DNI terminan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Los beneficiarios que cobrarán este jueves 24 de septiembre son aquellos cuyos documentos finalizan en 4 y 5.

Los beneficiarios que cobrarán este jueves 24 de septiembre son aquellos cuyos documentos finalizan en 4 y 5. (Foto: ANSES) ANSES

Por su parte, el viernes 25 de septiembre recibirán su dinero los DNI que terminen en 6 y 7 , mientras que aquellos que finalizan en 8 y 9 cobrarán el lunes 28 de septiembre.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre?

En septiembre, las jubilaciones y pensiones han recibido un aumento del 2,11% por la actualización de movilidad. Además, determinados beneficiarios reciben el bono extraordinario de hasta $70.000.

La jubilación mínima quedó establecida en $428.633,20, que asciende a $498.633,20 al sumar el bono. Los haberes que no superen este último monto reciben un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Entre las prestaciones previsionales, la PUAM queda en $342.906,56 más el bono de $70.000, alcanzando $412.906,56. La Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez llega a $370.043,24 con el bono incluido.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y medio de cobro a través de mi ANSES, donde también pueden verificar la información correspondiente a su prestación