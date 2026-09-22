En esta noticia Un marketing de lenguaje doble

La inteligencia artificial y las redes sociales se han vuelto una herramienta que empodera a los sistemas de difusión de la hotelería para la creación de los viajes en el turismo general, desde la etapa de inspiración, es decir, cuando los huéspedes buscan su destino hasta las reservaciones, pero la mercadotecnia de la hotelería debe apuntar a sorprender a los clientes y crear experiencias que generen lealtad, asegura Jimena Faena, VP de Mercadotecnia de Wyndham para América Latina y el Caribe.

Hoy, Tiktok, Instagram y YouTube son los principales canales por los cuales los turistas buscan destinos y encuentran inspiración. El truco para la hotelería, especialmente en una empresa multimarca que apuesta a diferentes públicos es poner el foco en atraer viajeros de forma orgánica para que se decidan por los hoteles de la empresa, dijo la directiva en entrevista con El Cronista.

“En TikTok, en Instagram o en YouTube, el contenido tiene que ser orgánico, tiene que ser natural, tiene que ser genuino, porque cuando ya detectan que te quieren vender algo, es muy rápido que salten el video. Entonces, este es nuestro desafío, como marca y como equipo de marketing se trata construir campañas de creadores de contenido que nos den esa visibilidad, pero que sean genuinos y que al mismo tiempo sean auténticos y que al mismo tiempo lleguen a las audiencias que buscamos”, comentó.

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Un segundo factor de la mercadotecnia hotelera es alimentar a los chats de inteligencia artificial para ganar visibilidad para colocarse entre los mejores hoteles o cubrir necesidades como viajar con la familia o con mascotas.

“Nuestro foco está en hablar dos lenguajes, el lenguaje de cómo busca inspiración el viajero en las redes, y el lenguaje de las LLM, GPT, Gemini, Copilot, Cloud, que son las IA’s que interpretan información y recomiendan y son una fuente muy confiable para nuestros clientes”, comentó.

Un marketing de lenguaje doble

Al tener que atender dos frentes, la clave de la hotelería es buscar creadores que sean auténticos y que hagan match con la marca, a lo que se suma contar que los algoritmos sean los adecuados para llegar a las personas que consideran relevante esa información.

“Y algo que es clave de esta era, que es muy importante como marquetero también tener presente, es que hoy cualquier persona puede ser un gran influencer. Si hablamos de hace 2 o 3 años, el mundo de las redes sociales estaba gobernado por Instagram y vos tenías que tener muchos seguidores para tener visibilidad”, dijo.

Sin embargo, a partir de lo que Jimena Faena llama ‘tiktokización’ donde la plataforma considera que un video que compartes es interesante o relevante para otros, lo va a viralizar. No importa si tienes 1,000 seguidores o 100,000 o 1 millón.

“Puedes tener 300 seguidores y tener un video que lo vea 1 millón de personas. Y eso quiere decir que cualquier persona que cruza la puerta de tu hotel, de tu negocio, de tu restaurante o que prueba tu producto, puede llegar a cientos de miles de personas. Entonces, concientizar en eso es lo que te hace pensar que la experiencia hoy no es un tema aparte, es crucial”.

Por ello, una parte esencial de la mercadotecnia para el sector hotelero es que la experiencia sea consistente, que emocione y logre generar una conexión emocional para que el viajero cuente su historia en redes sociales, aseguró la VP de Mercadotecnia de Wyndham Hoteles.

A esto se suma una estrategia de progamas de lealtad. “No hay nada más lindo en un viaje que te reciban y te den ese plus que demuestre que valoran tu lealtad”, comentó.

Un buen programa de lealtad, añadió Jimena Faena, hace que el engagement con la marca crezca, especialmente cuando el usuario ya usó noches gratis y entendió el valor de sus puntos.

En este sentido, la responsable de mercadotecnia de Wyndham a nivel regional señala que la marca desarrolló la posibilidad de vender experiencias completas a través de su plataforma.

“Hoy un usuario puede entrar a wyndhamhotels.com y comprar un vuelo, un hotel, una experiencia, un transfer, un viaje completo. Y eso es un poco lo que fue marcando el mercado, que hoy el viajero quiere comprar en una plataforma absolutamente todo”, comentó.

La combinación de experiencias con los programas de lealtad hace que Wyndham Rewards tenga 124 millones de socios a nivel mundial, lo que equivale a 92.2% de la población de México.

Los programas de Wyndham Rewards ofrecen, además de noches gratis, la posibilidad de acceder de forma gratuita a beneficios y experiencias dentro del viaje, añadió.