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El Ministerio de Capital Humano difundió el calendario escolar oficial de 2026, con las fechas de finalización de clases para las 24 jurisdicciones del país.

Mientras algunas provincias ya se preparan para bajar la persiana escolar a mediados de diciembre, otras extenderán las clases hasta unos días después.

El detalle completo para saber cuándo arrancan las vacaciones de verano en cada rincón de la Argentina.

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Cuándo terminan las clases en 2026: provincia por provincia y CABA

El cronograma fue definido en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE), donde las 24 jurisdicciones ratificaron el compromiso de garantizar 190 días de clase efectivos durante el ciclo lectivo.

Aunque existe un piso común a nivel nacional, cada provincia conserva la facultad de fijar su propio calendario.

JURISDICCIÓNINICIORECESO INVERNALFINALIZACIÓN
BUENOS AIRES02/03/2620 al 31/07/2622/12/26
CABA25/02/2620 al 31/07/2618/12/26
CATAMARCA02/03/2613 al 24/07/2618/12/26
CHACO02/03/2620 al 31/07/2618/12/26
CHUBUT23/02/2613 al 24/07/2618/12/26
CÓRDOBA02/03/2606 al 17/07/2618/12/26
CORRIENTES02/03/2613 al 24/07/2618/12/26
ENTRE RÍOS02/03/2606 al 17/07/2618/12/26
FORMOSA02/03/2613 al 24/07/2617/12/26
JUJUY23/02/2613 al 24/07/2618/12/26
LA PAMPA02/03/2613 al 24/07/2623/12/26
LA RIOJA02/03/2613 al 24/07/2618/12/26
MENDOZA25/02/2606 al 17/07/2622/12/26
MISIONES02/03/2613 al 24/07/2618/12/26
NEUQUÉN25/02/2613 al 24/07/2618/12/26
RÍO NEGRO02/03/2613 al 24/07/2618/12/26
SALTA02/03/2613 al 24/07/2618/12/26
SAN JUAN02/03/2606 al 17/07/2618/12/26
SAN LUIS23/02/2606 al 17/07/2618/12/26
SANTA CRUZ25/02/2613 al 24/07/2618/12/26
SANTA FE02/03/2606 al 17/07/2618/12/26
SANTIAGO DEL ESTERO18/02/2620 al 31/07/2618/12/26
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR24/02/2613 al 24/07/2618/12/26
TUCUMÁN02/03/2613 al 24/07/2618/12/26

Qué provincias terminan las clases más tarde en diciembre de 2026

Mientras la mayoría de las jurisdicciones finalizará el ciclo lectivo entre el 17 y el 18 de diciembre, algunas extenderán las clases durante los últimos días del año.

La Pampa será la provincia que más tarde cierre el ciclo lectivo: las clases finalizarán el 23 de diciembre. En tanto, Buenos Aires y Mendoza lo harán el 22 de diciembre.

La diferencia responde a cómo se distribuyen los feriados, los recesos y las particularidades de cada calendario local, aspectos que determinan cuándo se completan los días de clase exigidos en cada provincia.