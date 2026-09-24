El Ministerio de Capital Humano difundió el calendario escolar oficial de 2026, con las fechas de finalización de clases para las 24 jurisdicciones del país.

Mientras algunas provincias ya se preparan para bajar la persiana escolar a mediados de diciembre, otras extenderán las clases hasta unos días después.

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Cuándo terminan las clases en 2026: provincia por provincia y CABA

El cronograma fue definido en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE), donde las 24 jurisdicciones ratificaron el compromiso de garantizar 190 días de clase efectivos durante el ciclo lectivo.

Aunque existe un piso común a nivel nacional, cada provincia conserva la facultad de fijar su propio calendario.

JURISDICCIÓN INICIO RECESO INVERNAL FINALIZACIÓN BUENOS AIRES 02/03/26 20 al 31/07/26 22/12/26 CABA 25/02/26 20 al 31/07/26 18/12/26 CATAMARCA 02/03/26 13 al 24/07/26 18/12/26 CHACO 02/03/26 20 al 31/07/26 18/12/26 CHUBUT 23/02/26 13 al 24/07/26 18/12/26 CÓRDOBA 02/03/26 06 al 17/07/26 18/12/26 CORRIENTES 02/03/26 13 al 24/07/26 18/12/26 ENTRE RÍOS 02/03/26 06 al 17/07/26 18/12/26 FORMOSA 02/03/26 13 al 24/07/26 17/12/26 JUJUY 23/02/26 13 al 24/07/26 18/12/26 LA PAMPA 02/03/26 13 al 24/07/26 23/12/26 LA RIOJA 02/03/26 13 al 24/07/26 18/12/26 MENDOZA 25/02/26 06 al 17/07/26 22/12/26 MISIONES 02/03/26 13 al 24/07/26 18/12/26 NEUQUÉN 25/02/26 13 al 24/07/26 18/12/26 RÍO NEGRO 02/03/26 13 al 24/07/26 18/12/26 SALTA 02/03/26 13 al 24/07/26 18/12/26 SAN JUAN 02/03/26 06 al 17/07/26 18/12/26 SAN LUIS 23/02/26 06 al 17/07/26 18/12/26 SANTA CRUZ 25/02/26 13 al 24/07/26 18/12/26 SANTA FE 02/03/26 06 al 17/07/26 18/12/26 SANTIAGO DEL ESTERO 18/02/26 20 al 31/07/26 18/12/26 TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 24/02/26 13 al 24/07/26 18/12/26 TUCUMÁN 02/03/26 13 al 24/07/26 18/12/26

Qué provincias terminan las clases más tarde en diciembre de 2026

Mientras la mayoría de las jurisdicciones finalizará el ciclo lectivo entre el 17 y el 18 de diciembre, algunas extenderán las clases durante los últimos días del año.

La Pampa será la provincia que más tarde cierre el ciclo lectivo: las clases finalizarán el 23 de diciembre. En tanto, Buenos Aires y Mendoza lo harán el 22 de diciembre.

La diferencia responde a cómo se distribuyen los feriados, los recesos y las particularidades de cada calendario local, aspectos que determinan cuándo se completan los días de clase exigidos en cada provincia.