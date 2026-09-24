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El Senado dio inicio este jueves a una sesión para tratar dos proyectos de fuerte impacto económico para el Gobierno de Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la modificación del régimen de Zonas Frías.

El temario fue acordado entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas en una reunión de Labor Parlamentaria, l uego de que el oficialismo aceptara modificar uno de los puntos centrales de la iniciativa sobre el BCRA para asegurar el acompañamiento necesario.

La sesión fue convocada para las 12, aunque el debate de los proyectos podría comenzar más tarde. El bloque justicialista prevé plantear previamente distintas cuestiones de privilegio, por lo que el tratamiento de la reforma del Banco Central se estima para alrededor de las 14.

El principal cambio acordado por el oficialismo está vinculado con el mecanismo para designar y remover al presidente y a los directores del Banco Central. El texto aprobado por la Cámara de Diputados establecía que la remoción de las autoridades requeriría una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. En el Senado, esa exigencia implicaba reunir 48 votos.

Para conseguir el respaldo de los bloques aliados, La Libertad Avanza aceptó modificar ese esquema. El texto que se debatirá en la Cámara alta mantendrá en el Senado la atribución exclusiva para designar y remover a los integrantes del directorio, pero reducirá el requisito a una mayoría absoluta: serán necesarios 37 votos sobre los 72 senadores.

La modificación alcanza también al presidente de la entidad. De esta manera, Diputados quedará afuera del procedimiento de designación y remoción de las autoridades del BCRA. La fórmula negociada conserva una mayoría especial para desplazar a los funcionarios, pero elimina la exigencia de los dos tercios de ambas cámaras que había sido incorporada durante el tratamiento en Diputados.

El cambio también implica que el proyecto no podrá convertirse en ley este jueves. Como el Senado introducirá modificaciones sobre el texto que recibió media sanción el 26 de agosto, deberá regresar a la Cámara baja para que los diputados decidan si aceptan los cambios o insisten con la redacción original.

Reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, en el salón Illia del Senado de la Nación; el 15 de septiembre de 2026; en Buenos Aires, Argentina. Foto: Gabriel Cano / Comunicación Senado. Gabriel Cano / Comunicación Senado.-

El resto de la reforma mantiene los principales objetivos planteados por el Gobierno. El proyecto establece como misión prioritaria del Banco Central la preservación del valor de la moneda y restringe la asistencia financiera al Tesoro. También limita los adelantos transitorios y la adquisición de títulos públicos en el mercado primario, en línea con la estrategia oficial de impedir que la autoridad monetaria sea utilizada para financiar el déficit fiscal.

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El segundo proyecto que llegará al recinto es el referido al régimen de Zonas Frías, una iniciativa que genera mayores diferencias entre los bloques y también dentro de algunas bancadas. El texto busca revertir buena parte de la ampliación del beneficio realizada en 2021 y concentrar el subsidio geográfico en la Patagonia, Malargüe y la Puna.

La propuesta también contempla mantener el beneficio para determinados grupos en función de su situación socioeconómica o vulnerabilidad. Entre ellos figuran los hogares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), los veteranos de Malvinas y aquellos hogares que tengan integrantes con Certificado Único de Discapacidad. Para quienes queden fuera del esquema geográfico, se prevé la posibilidad de acceder a una rebaja si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2.

Un gasista enseña cómo recuperar la llama azul de una hornalla que calienta poco sin cambiar el quemador. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Otro cambio previsto es que el descuento deje de aplicarse sobre el componente total de la factura de gas y pase a concentrarse sobre el precio del gas . La modificación genera resistencia entre legisladores de las provincias que fueron incorporadas al régimen en 2021, especialmente de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.

El oficialismo enfrenta allí una negociación más compleja que en el caso del Banco Central. El proyecto atraviesa a los bloques de manera transversal y existen senadores aliados que tampoco acompañan la iniciativa tal como llegó al recinto.

Entre quienes expresaron su rechazo aparecen los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, el bonaerense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger, además de buena parte del bloque justicialista.

Para reunir respaldos en las provincias del norte, el Gobierno comprometió la implementación de un esquema de subsidios a las tarifas eléctricas durante los meses de verano. El denominado régimen de “Zonas Cálidas” alcanzaría a usuarios de esas jurisdicciones y forma parte de las negociaciones que permitieron al oficialismo avanzar con el tratamiento del proyecto.

El proyecto de Zonas Frías ya cuenta con dictamen de mayoría en el Senado y llegó al recinto sin modificaciones respecto del texto que había recibido media sanción en Diputados.