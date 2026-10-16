Antonela Roccuzzo decidió renovar su guardarropa con una propuesta muy especial. La empresaria rosarina puso a la venta parte de su vestidor exclusivo en la ciudad de Miami en una iniciativa que combina el concepto de moda circular con un importante compromiso social.

Todo el dinero recaudado con las ventas se destinará a causas solidarias. La organización beneficiada será Estudiar es Mejor, enfocada en la educación infantil, en una acción que reafirma la alianza entre la esposa de Lionel Messi y la plataforma internacional de reventa.

¿Cuáles son las prendas y marcas que vende Antonela Roccuzzo?

La selección incluye diseños exclusivos de las firmas de moda más prestigiosas del mundo. Los usuarios pueden adquirir artículos firmados por marcas como Tom Ford, Emilio Pucci y Prada. La propuesta comercial incluye vestidos de gala, jeans de diseño, faldas y chaquetas de cuero.

Entre las prendas más destacadas figura un vestido verde oliva de la casa Tom Ford. Esta pieza de alta costura se encuentra publicada a un precio de 1.355 dólares. También sobresale un vestido estampado de Emilio Pucci por un valor de 951 dólares.

El catálogo ofrece alternativas más accesibles dentro del segmento de lujo de segunda mano. Los pantalones de jean de la marca Prada están disponibles por 389 dólares. Por su parte, la firma Dolce & Gabbana aporta prendas como minifaldas y camperas desde los 352 dólares.

El apartado de equipaje y accesorios concentra las piezas de mayor valor de la colección. En esta sección, aparecen dos bolsos de viaje de Bottega Veneta valorados en 7.850 y 6.500 dólares. Además, la esposa de Lionel Messi sumó una valija rígida de la casa Louis Vuitton por 1.848 dólares.

¿Cómo comprar la ropa de Antonela Roccuzzo y cuál es el fin solidario?

Las compras se realizan exclusivamente de manera digital a través de la aplicación Vestiaire Collective. Esta plataforma global conecta a vendedores de moda premium con compradores de distintos países. Los interesados pueden explorar el catálogo completo desde el perfil verificado de la rosarina.

La ganancia total de las ventas financiará programas educativos en zonas rurales de la Argentina. La ONG Estudiar es Mejor aplicará los fondos en proyectos para niñas y niños.