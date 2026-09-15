La despedida de Messi será la oportunidad de que los Guépards aparezcan en uno de los escenarios futbolísticos más reconocidos de Sudamérica

Lionel Messi tendrá una última noche con la camiseta de la Selección Argentina y enfrente habrá un rival que, para buena parte del público argentino, todavía necesita presentación. El 6 de octubre, en el Monumental, la Argentina enfrentará a Benín, un pequeño país de África occidental que comparte fronteras con Nigeria, Togo, Burkina Faso y Níger y que tiene una salida al océano Atlántico.

Lionel Messi viajó desde Estados Unidos a Rosario para despedir a su papá. Foto: @fifaworldcup_es

La escena será la despedida de Messi y, al mismo tiempo, una oportunidad para conocer a un seleccionado que tiene una historia mucho más particular de lo que puede sugerir su lugar en el mapa.

Los benineses llaman a su equipo nacional los Guépards —los Guepardos—, y vienen de protagonizar una de las mejores etapas de su historia en la Copa Africana de Naciones.

Pero Benín es bastante más que fútbol. Es el antiguo Dahomey, tierra de reinos africanos, uno de los centros históricos del vodún y un territorio marcado por la historia de la trata transatlántica de esclavos. Su ciudad de Ouidah conserva todavía la llamada Ruta de los Cautivos, que conduce hasta la costa atlántica por el mismo recorrido que siguieron miles de personas antes de ser embarcadas hacia América.

Por eso, antes de que Messi salga a la cancha para jugar su último partido con la Selección Argentina, vale la pena detenerse en el rival: qué es Benín, dónde queda, cuántas personas viven allí, de qué vive su economía y qué historia tiene su selección de fútbol.

Qué es Benín y dónde queda

Benín es un país de África occidental, ubicado sobre el golfo de Guinea. Tiene una superficie de alrededor de 114.000 kilómetros cuadrados y una franja costera de 121 kilómetros sobre el océano Atlántico.

Limita al norte con Níger, al noroeste con Burkina Faso, al oeste con Togo y al este con Nigeria, uno de los países más grandes y poblados de África.

La capital oficial es Porto-Novo, aunque Cotonou es la principal metrópolis y concentra buena parte de la actividad económica y administrativa del país.

El idioma oficial es el francés, aunque en el país se hablan numerosas lenguas locales.

Cuántos habitantes tiene Benín

Benín tiene alrededor de 14,8 millones de habitantes, según los datos más recientes del Banco Mundial correspondientes a 2025. La población creció 2,4% durante ese año.

De qué vive Benín: algodón, comercio y servicios

La economía de Benín combina agricultura, comercio, transporte, industria y servicios.

Uno de sus productos emblemáticos es el algodón. El propio Gobierno beninés define a la actividad algodonera como una industria estratégica y señaló en 2026 que el país había sido el principal productor de algodón de África occidental, aunque la producción había caído desde máximos superiores a las 700.000 toneladas hasta alrededor de 500.000 toneladas en las últimas campañas. Para la campaña 2026-2027, el Gobierno fijó como objetivo volver a alcanzar las 700.000 toneladas.

El algodón también aparece en las estadísticas comerciales internacionales: en 2024, Benín exportó algodón sin cardar ni peinar por unos u$s 501 millones, según la base de datos WITS del Banco Mundial.

El Banco Mundial registró un crecimiento del PIB de 8,1% en 2025, mientras que el PIB nominal alcanzó unos u$s 24.570 millones. El crecimiento estuvo impulsado especialmente por los servicios y la industria.

El antiguo Dahomey: la historia detrás del nombre Benín

Antes de convertirse en el país que hoy se conoce como Benín, el territorio estuvo ocupado por distintos reinos.

Uno de los más importantes fue el reino de Dahomey, también llamado Danhomè, que se consolidó en el sur del territorio y desarrolló una estructura política y militar poderosa.

Benín alcanzó la independencia el 1 de agosto de 1960, todavía con el nombre de Dahomey. En 1975 pasó a llamarse República Popular de Benín y en 1990 adoptó su actual denominación, República de Benín.

Cómo es la Selección de Benín: quiénes son los “Guépards”

La Selección de Benín recibe el apodo de los Guépards, es decir, los Guepardos.

La Federación Beninesa de Fútbol utiliza oficialmente esa denominación para sus selecciones masculinas. La propia federación mantiene una sección específica dedicada a los Guépards y publica allí la actualidad de los distintos equipos nacionales.

En el ranking FIFA actualizado el 20 de julio de 2026, Benín apareció en el puesto 93 del mundo. Su mejor posición histórica fue el puesto 59.