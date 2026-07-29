Tras su estreno y fracaso en los cines, Netflix agregó este thriller a su catálogo y se convirtió en una de las películas más vistas.

En mayo, casi nadie fue a verla al cine. Apenas 1.443 espectadores en toda España la eligieron en su estreno, según datos del ICAA. Dos meses después, Netflix la convirtió en uno de los fenómenos más comentados de la plataforma.

Se trata de “Deseo”, una coproducción entre España y México dirigida por Teresa Simone en su debut como realizadora. La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y llegó a las salas españolas el 8 de mayo, donde pasó casi inadvertida.

De qué trata “Deseo”

La historia sigue a Lucero, una abogada exitosa que parece tenerlo todo: una carrera consolidada, un matrimonio estable y dos hijos.

Sin embargo, todo cambia cuando Matías, el joven entrenador de natación contratado para sus hijos, entra en su vida.

Tras su estreno y fracaso en los cines, Netflix agregó este thriller a su catálogo y se convirtió en una de las películas más vistas. Netflix.

Esa cercanía deriva en una relación clandestina que pone en jaque su matrimonio. El conflicto se profundiza cuando Viviana, su propia hija, también empieza a sentirse atraída por él.

El elenco lo encabezan:

Ludwika Paleta como Lucero.

Óscar Casas como Matías.

José María Yazpik como Fernando, el marido.

Pilar Pascual como Viviana.

Leonardo Ortizgris, Matías Coronado, Ivana Salomón y Gabi Zamora en el resto del reparto.

Con apenas 98 minutos de duración, la película combina el drama familiar con el thriller psicológico y una fuerte carga erótica, un formato que en los últimos años viene funcionando muy bien en el streaming.

El salto que nadie esperaba

El 17 de julio, “Deseo” se sumó al catálogo de Netflix. En sólo 72 horas acumuló 12,9 millones de visualizaciones a nivel mundial, un número que dejó atrás por completo su paso silencioso por los cines.

Esa cifra la llevó al primer puesto del ranking global de películas más vistas y, según los datos más recientes, hoy encabeza el top 1 en 68 países.

El contraste resulta llamativo: en las salas apenas recaudó poco más de 9.800 euros, distribuida en 30 cines durante su primer fin de semana. En Netflix, en cambio, se transformó en uno de los títulos de habla no inglesa más vistos del momento.

El caso de “Deseo” se suma a una lista cada vez más larga de películas que no encontraron su público en el cine, pero que el streaming rescató y potenció a escala global.