Tras meses de espera, llega a Netflix una comedia romántica basada en una de las mejores novelas: la razón por la que la siguen recomendando.

Gente que conocemos en vacaciones ( People We Meet on Vacation ) se estrenó en Netflix a comienzos de 2026 y, seis meses después, sigue apareciendo en listas de recomendaciones de comedias románticas.

La película, dirigida por Brett Haley, adapta la novela homónima de Emily Henry, publicada en 2021 y convertida en un fenómeno de ventas.

Protagonizada por Emily Bader y Tom Blyth, cuenta la historia de Poppy y Alex, dos amigos opuestos que durante una década comparten un viaje de vacaciones cada verano.

De furor de enero a favorita recurrente

En su semana de estreno, la película fue N°1 en el ranking de películas en inglés de Netflix y sumó 17,2 millones de visualizaciones en su primer fin de semana.

La película, dirigida por Brett Haley, adapta la novela homónima de Emily Henry, publicada en 2021 y convertida en un fenómeno de ventas. Netflix

El impacto no se quedó en la pantalla. Tras el estreno, el libro de Emily Henry volvió a la lista de más vendidos del New York Times, y las escuchas del audiolibro en Spotify saltaron un 515% a nivel global.

Ese cruce entre lectores y espectadores explica buena parte de por qué la película no desapareció del radar después de su primer mes.

Por qué la siguen recomendando meses después

La recepción crítica fue dispareja: algunas reseñas la calificaron de previsible, mientras que otras destacaron la química entre los protagonistas y la fotografía de los distintos destinos que recorren. Sin embargo, esa división no frenó el boca en boca entre el público.

Varios factores explican por qué sigue circulando en recomendaciones:

Es la primera adaptación de Emily Henry que llega a la pantalla, y la autora tiene otras cuatro novelas ya en camino al cine, lo que mantiene el interés por “probar” la primera.

El formato “amigos a algo más” es uno de los tropos más buscados dentro de la comedia romántica, un género que había perdido terreno en el streaming.

Las locaciones (Nueva Orleans, la Toscana, Barcelona) generaron contenido propio en redes, más allá de la trama.

Circula en listas de “películas parecidas a...”, un formato que sigue trayendo tráfico nuevo mucho después del estreno original.

En este sentido, el caso confirma algo que se repite en el streaming: una película no necesita mantenerse en el top diario para seguir siendo relevante.

Alcanza con que se instale como referencia dentro de su género, algo que Gente que conocemos en vacaciones logró incluso con críticas mixtas.

Para quienes todavía no la vieron, sigue disponible dentro del catálogo estándar de Netflix, sin necesidad de ningún plan adicional.