Tras casi 4 años, llega a Netflix una de las mejores películas de misterio y aventura, y con calificación casi perfecta.

Enola Holmes 3 se estrenó en Netflix el 1° de julio de 2026 y cerró la trilogía basada en las novelas de Nancy Springer. Millie Bobby Brown vuelve a ponerse en la piel de la hermana menor de Sherlock Holmes, esta vez casi cuatro años después de la segunda entrega .

La película llevó a Enola hasta Malta, donde su boda con Lord Tewkesbury (Louis Partridge) se ve interrumpida por el secuestro de su hermano Sherlock, interpretado por Henry Cavill.

Qué dice la crítica especializada

La recepción no fue unánime. En Rotten Tomatoes, la película quedó con un 68% de aprobación entre 63 críticos, mientras que en Metacritic obtuvo un 60%, calificación que el sitio clasifica como reseñas “mixtas o promedio”.

Tras casi 4 años, llega a Netflix una de las mejores películas de misterio y aventura, y con calificación casi perfecta Netflix

El consenso de Rotten Tomatoes resume bien el resultado: pese a una trama algo confusa y una chispa menor a la de las entregas anteriores, la actuación de Millie Bobby Brown y algunas escenas de acción sostienen la película .

Entre los cambios más comentados está la dirección de Philip Barantini, conocido por el drama policial “Adolescence”, quien reemplazó a Harry Bradbeer, responsable de las dos primeras películas. Varios críticos destacaron un tono más adulto y oscuro respecto a las entregas anteriores.

Por qué sigue siendo un estreno fuerte pese a las críticas mixtas

Más allá de los puntajes, la saga llega a esta tercera parte con un capital acumulado que pocas franquicias de Netflix logran sostener.

Algunos factores lo explican:

Es el cierre de una trilogía que arrancó en 2020 y sumó millones de reproducciones en cada entrega, lo que garantiza una base de audiencia fiel más allá de la crítica.

El elenco se mantiene casi intacto , incluyendo a Henry Cavill como Sherlock y Helena Bonham Carter, algo poco común en sagas de tres películas.

El cambio de dirección generó curiosidad extra entre quienes ya vieron “Adolescence” y querían ver cómo Barantini adaptaba su estilo a una franquicia familiar.

La historia cierra arcos pendientes, como la relación entre Enola y Sherlock, lo que suele impulsar el interés incluso de espectadores ocasionales que quieren ver “cómo termina”.

En definitiva, Enola Holmes 3 confirma que una recepción crítica dispareja no necesariamente frena el interés del público cuando se trata del cierre de una saga con seguidores consolidados.

La película ya está disponible dentro del catálogo estándar de Netflix, sin costos adicionales para los suscriptores.