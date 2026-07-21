Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Netflix ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en julio.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

4_ Los juegos del hambre El territorio que antaño fue Estados Unidos se ha convertido en Panem: un opulento Capitolio ejerce un férreo control sobre los doce distritos que lo rodean, aislados entre sí. Cada año, cada distrito está obligado a enviar a un chico y a una chica de entre doce y dieciocho años para competir en los Hunger Games, transmitidos en directo por televisión. Es un combate a vida o muerte del que solo uno puede salir con vida. Katniss Everdeen, una adolescente de dieciséis años, se ofrece para reemplazar a su hermana en los juegos; y, tras haber afrontado la muerte de cerca, luchar por sobrevivir le resulta casi instintivo.

5_ El bebé jefazo 2: negocios de familia Los hermanos Templeton ya son adultos y han tomado rumbos distintos, pero la llegada de un jefe bebé con un enfoque innovador está a punto de reunirlos de nuevo e impulsar un nuevo emprendimiento familiar.

Las películas más vistas de Netflix.