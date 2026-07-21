Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.
Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Netflix ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en julio.
4_ Los juegos del hambre
El territorio que antaño fue Estados Unidos se ha convertido en Panem: un opulento Capitolio ejerce un férreo control sobre los doce distritos que lo rodean, aislados entre sí. Cada año, cada distrito está obligado a enviar a un chico y a una chica de entre doce y dieciocho años para competir en los Hunger Games, transmitidos en directo por televisión. Es un combate a vida o muerte del que solo uno puede salir con vida. Katniss Everdeen, una adolescente de dieciséis años, se ofrece para reemplazar a su hermana en los juegos; y, tras haber afrontado la muerte de cerca, luchar por sobrevivir le resulta casi instintivo.
5_ El bebé jefazo 2: negocios de familia
Los hermanos Templeton ya son adultos y han tomado rumbos distintos, pero la llegada de un jefe bebé con un enfoque innovador está a punto de reunirlos de nuevo e impulsar un nuevo emprendimiento familiar.
9_ Minions: El origen de Gru
Mucho antes de convertirse en un villano de renombre, Gru era solo un chico de 12 años en plena década de los 70 que intentaba dominar el mundo desde el sótano de su casa en un barrio común y la cosa no le salía muy bien.
10_ Dos rubias de pelo en pecho
Dos agentes afroamericanos del FBI, ambiciosos pero con mala suerte (interpretados por Shawn y Marlon Wayans), se disfrazan de mujeres y se hacen pasar por recién llegadas a la alta sociedad en el exclusivo enclave de los Hamptons para investigar una red de secuestros. Pero al prepararse para el evento social más importante del año, descubren que infiltrarse en ese selecto círculo es mucho más difícil de lo que imaginaban.