Ni bicarbonato ni vinagre: la forma ideal de eliminar el sarro de los orificios de la ducha y evitar reducir la presión.

El sarro en la ducha es uno de los problemas más comunes en los hogares.

Con el paso del tiempo, los minerales presentes en el agua se acumulan en los pequeños orificios de la regadera o el cabezal de la ducha, lo que reduce el caudal y provoca que el agua salga de manera irregular .

Si bien muchas personas recurren al bicarbonato o al vinagre, existe una alternativa que gana popularidad por su eficacia: el ácido cítrico, un compuesto que ayuda a disolver las incrustaciones de calcio sin necesidad de realizar un gran esfuerzo.

Además de mejorar la presión del agua, esta técnica permite prolongar la vida útil del cabezal de la ducha y mantener una salida uniforme del agua.

Cómo eliminar el sarro de los orificios de la ducha con ácido cítrico

El ácido cítrico se consigue fácilmente en comercios especializados, ferreterías o tiendas de productos de limpieza.

Su capacidad para disolver depósitos minerales lo convierte en un aliado ideal para combatir el sarro.

Ni bicarbonato ni vinagre: la forma ideal de eliminar el sarro de los orificios de la ducha y evitar reducir la presión. Gemini.

Para aplicar este método, seguí estos pasos:

Mezclá dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia.

Desmontá el cabezal de la ducha , si es posible.

Sumergilo en la solución durante entre 30 minutos y una hora.

Utilizá un cepillo de dientes viejo para retirar los restos de sarro más adheridos.

Enjuagá con abundante agua antes de volver a instalarlo.

Si el cabezal no se puede desmontar, también podés colocar la mezcla dentro de una bolsa plástica y sujetarla alrededor de la ducha para que los orificios permanezcan en contacto con la solución.

Por qué se forma sarro y cómo evitar que vuelva a aparecer

La acumulación de cal y minerales depende de la dureza del agua. Cuanto mayor sea la concentración de calcio y magnesio, más rápido se obstruyen los conductos y los orificios de la ducha.

Para prevenir este problema, los especialistas recomiendan:

Limpiar el cabezal al menos una vez por mes.

Secar las superficies después de cada uso.

Revisar periódicamente los orificios para detectar bloqueos.

Instalar filtros o sistemas antisarro cuando el agua tenga una alta concentración de minerales.

En este sentido, una limpieza preventiva puede evitar obstrucciones severas y ayudar a mantener una buena presión de agua durante más tiempo.

Un mantenimiento simple y regular alcanza para que la ducha funcione correctamente y sin acumulaciones de sarro.