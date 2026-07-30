En la mayoría de los hogares hay un pequeño electrodoméstico que se usa apenas unos minutos al día, pero que, durante ese breve lapso, puede consumir más electricidad que otros aparatos de uso cotidiano.

Esto no significa que sea el aparato que más aumenta la factura de luz a fin de mes, ya que su tiempo de uso suele ser muy corto.

Sin embargo, mientras está encendida, demanda una gran cantidad de energía debido a la resistencia que lleva el agua hasta el punto de ebullición en pocos minutos.

El electrodoméstico que más electricidad puede gastar en minutos

Si bien la pava eléctrica es una gran aliada para preparar mate, café o té gracias a su rapidez, también se destaca por la elevada potencia que necesita para calentar el agua.

La explicación está en su potencia, que generalmente oscila entre 1.800 y 2.400 watts (W), una cifra superior a la de muchos otros pequeños electrodomésticos.

Para lograr que el agua hierva rápidamente, la pava transforma una gran cantidad de energía eléctrica en calor en un período muy corto.

Por eso, durante esos minutos de funcionamiento, su consumo instantáneo puede superar al de un microondas, una tostadora o una cafetera.

El electrodoméstico que más electricidad puede gastar en minutos. Gemini

Potencia aproximada de algunos electrodomésticos

Si bien el consumo varía según el modelo, estas son las potencias más habituales:

Pava eléctrica: entre 1.800 y 2.400 W.

Microondas: entre 800 y 1.500 W.

Tostadora: entre 700 y 1.500 W.

Cafetera eléctrica: entre 600 y 1.200 W.

Esto significa que, mientras están funcionando al mismo tiempo, la pava eléctrica suele ser la que requiere una mayor demanda de energía.

Pava eléctrica: ¿es el electrodoméstico que más consume?

Es importante destacar que una cosa es la potencia y otra muy distinta el consumo total. Aunque la pava eléctrica tiene una potencia muy elevada, normalmente permanece encendida apenas entre 2 y 5 minutos, por lo que no es el electrodoméstico que más consume.

En cambio, otros equipos como la heladera, el aire acondicionado o un calefactor eléctrico funcionan durante muchas más horas y, por esa razón, terminan consumiendo mucha más energía a lo largo del día o del mes.

Pava eléctrica: ¿es el electrodoméstico que más consume?

Cómo reducir el consumo de la pava eléctrica

Para aprovechar sus ventajas sin desperdiciar electricidad, los especialistas recomiendan:

Calentar únicamente la cantidad de agua que se va a utilizar.

Evitar volver a hervir agua que ya fue calentada.

Mantener limpia la resistencia para conservar su eficiencia.

Desenchufarla cuando no esté en uso, si el modelo no cuenta con apagado automático.

Aunque su potencia es una de las más altas entre los pequeños electrodomésticos, la pava eléctrica no es necesariamente la que más impacta en la factura de luz.

Su consumo elevado se concentra en pocos minutos, por lo que el gasto final dependerá, sobre todo, de la frecuencia con la que se utilice y de la cantidad de agua que se caliente en cada uso.