Calendario del mes de noviembre en la pared con el lunes 23 marcado en rojo.

Después de los feriados especiales establecidos por la visita del papa León XIV, los argentinos tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de varios días de descanso antes de que termine noviembre.

Según el calendario oficial del Gobierno, el próximo fin de semana largo será el lunes 23, cuando se trasladará el feriado por el Día de la Soberanía Nacional , que originalmente se conmemora el 20 de noviembre.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

El próximo fin de semana largo comenzará el sábado 21 y se extenderá hasta el lunes 23 de noviembre, por lo que habrá tres días consecutivos de descanso para quienes no deban cumplir con sus obligaciones laborales durante esa jornada.

Calendario de noviembre con el lunes 23 en un círculo rojo. Ilustración IA Chat | El Cronista Audiencias

El feriado corresponde al Día de la Soberanía Nacional, una fecha que recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las tropas de la Confederación Argentina resistieron la intervención de fuerzas anglo-francesas en el río Paraná.

De esta manera, el traslado del feriado permitirá aprovechar escapadas a la costa, la montaña o descansar al máximo, sin necesidad de esperar hasta diciembre.

¿Por qué el feriado del Día de la Soberanía Nacional se traslada al lunes 23?

El traslado de los feriados nacionales está contemplado en la Ley 27.399, que establece las reglas para organizar los fines de semana largos en Argentina.

Según el artículo 6 de la normativa, los feriados que coincidan con martes y miércoles se trasladan al lunes anterior, mientras que aquellos que caigan jueves o viernes pasan al lunes siguiente.

En el caso del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el viernes 20 de noviembre, el Gobierno dispuso su traslado al lunes 23 para generar un nuevo fin de semana largo.

¿Cuáles son los próximos feriados de 2026?

Después del descanso de noviembre, el calendario oficial contempla otras tres fechas importantes durante diciembre, que permitirán organizar nuevos días de descanso antes de finalizar el año.

Los próximos feriados y días no laborables son:

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad.

La combinación del lunes 7 y el martes 8 de diciembre dará lugar a otro fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8, una nueva oportunidad para planificar una escapada antes de las celebraciones de fin de año.